Turismo responsable: SENASA pide no trasladar frutas hacia la Patagonia y Cuyo

En el marco del intenso movimiento turístico por las fiestas de fin de año, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) emitió una serie de recomendaciones clave para quienes viajen hacia la región patagónica y las provincias de Cuyo (Mendoza y San Juan). El objetivo central es proteger el estatus sanitario de estas áreas, resguardándolas de la plaga conocida como Mosca de los frutos.

Esta plaga es una de las mayores amenazas para la producción frutihortícola nacional, ya que genera graves daños directos en la fruta y pérdidas económicas significativas por restricciones en las exportaciones.

Recomendaciones para el viajero

Para evitar demoras e inconvenientes en los puestos de control, se solicita a los turistas seguir estas pautas:

No trasladar fruta : Se recomienda evitar el transporte de productos vegetales, ya que pueden contener la plaga incluso si la fruta parece sana a simple vista (la mosca deposita sus huevos sin dejar signos de deterioro externos).

Consumo previo : En caso de llevar fruta para el viaje, esta debe ser consumida en su totalidad antes de llegar a las barreras fitosanitarias ubicadas en rutas y aeropuertos.

Colaboración en los controles: Los puestos de barrera funcionan las 24 horas, los 365 días del año. Allí se realizan inspecciones de equipajes, vehículos particulares, transportes de pasajeros y cargas comerciales.

F.P