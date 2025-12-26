Rusia bajo cero: En el día de ayer se registró una temperatura de -56 °C, la más baja de la Tierra.

Mientras gran parte del mundo celebra las fiestas, la República de Sajá (Yakutia), en el extremo oriente de Rusia, enfrenta este 26 de diciembre una de las olas de frío más severas de los últimos tiempos. La región ha registrado una temperatura oficial de -56°C, la marca más baja detectada en todo el planeta en lo que va de la jornada.

La situación es especialmente crítica en la aldea ártica de Tiksi, ubicada en la costa del mar de Láptev. Una ventisca que se extiende por más de 72 horas consecutivas ha dejado a los residentes prácticamente confinados en sus hogares debido a que la acumulación de nieve ha bloqueado las puertas de las viviendas y la visibilidad es casi nula.

Consecuencias del frío extremo

Este fenómeno meteorológico no es solo un dato estadístico, sino que ha paralizado la vida cotidiana:

Suspensión de actividades : Las escuelas y jardines de infantes han cerrado sus puertas, y se ha instado a la población a no salir de sus departamentos bajo ninguna circunstancia.

Riesgo para la salud : Los servicios médicos advierten que, con estas temperaturas y el efecto del viento, cualquier exposición de la piel al aire libre puede provocar congelación en menos de 120 segundos .

Infraestructura a prueba: Los sistemas de calefacción centralizada están operando a su máxima capacidad histórica para evitar que las tuberías se congelen, lo que representaría una catástrofe para la región.

El pronóstico no da tregua

Los meteorólogos rusos del Centro Hidrometeorológico han advertido que el descenso térmico podría continuar. Según las previsiones, el termómetro podría alcanzar los -60°C en las próximas horas, un umbral que solo se registra en los puntos más extremos del hemisferio norte.

A pesar de que los habitantes de Yakutia están acostumbrados a inviernos hostiles, la intensidad de esta ventisca y la rapidez con la que bajó la temperatura han sorprendido a las autoridades locales, quienes mantienen el estado de alerta climática en toda la república.

F.P