26 de Diciembre de 2025
26 de Diciembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Educación Superior: Asumieron nuevas autoridades en los Institutos 808 y 820

Tras procesos electorales democráticos, el Ministerio de Educación puso en funciones a los equipos directivos. Además, confirmaron la apertura de tres nuevos institutos en Gaiman y Puerto Madryn para 2026.
En un acto que refuerza la institucionalidad y la participación democrática, el Ministerio de Educación del Chubut formalizó la puesta en funciones de los nuevos equipos directivos del ISET Nº 820 y del ISFD Nº 808. La ceremonia, realizada el pasado 22 de diciembre, marcó el cierre de los procesos electorales internos llevados adelante según la normativa vigente del Nivel Superior.

 

 

La actividad estuvo encabezada por la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Sarli, y el director general de Nivel Superior, Waldemar Gómez. Ambos funcionarios destacaron que estos mecanismos de elección garantizan la legitimidad y la transparencia en el acceso a los cargos de conducción, pilares fundamentales para el desarrollo de proyectos educativos a largo plazo.

 

 

Las nuevas autoridades

 

Para el ISET Nº 820, el equipo quedó conformado por:

 

  • Directora: Doris Chifflet.

     

  • Vicedirector: Norberto Murillo.

     

  • Secretaria Académica: Jessica Zorrilla.

     

 

En tanto, el ISFD Nº 808 será conducido por:

 

  • Directora: Vanesa Volpi.

     

  • Vicedirectora: Vanesa Vargas.

     

  • Secretaria Académica: Daniela Calderón.

     

 

Nuevos institutos para el próximo ciclo lectivo

 

Más allá de la renovación de autoridades, el Gobierno Provincial anunció un paso estratégico en la expansión de la oferta educativa. A partir del próximo ciclo lectivo, comenzarán a funcionar tres nuevos Institutos de Educación Superior:

 

  • El Nº 822 en la localidad de Gaiman.

     

  • Los Nº 823 y Nº 824 en la ciudad de Puerto Madryn.

     

 

Esta ampliación del sistema busca diversificar las opciones de formación y asegurar que más jóvenes y adultos de distintos puntos de la provincia puedan acceder a la educación superior cerca de sus hogares. Según indicaron desde la cartera educativa, estas políticas consolidan una perspectiva territorial e inclusiva, vinculando la formación profesional con el desarrollo local y regional.

 

 

