12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 26 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 clima #Esquel
26 de Diciembre de 2025
clima |
Por Redacción Red43

Viernes con lluvias y fuertes ráfagas de viento en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable este viernes 26 de diciembre, con probabilidad de lluvias por la mañana, viento intenso durante todo el día y temperaturas frescas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este viernes se presentará con condiciones variables en Esquel. Durante la mañana se esperan lluvias, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 40 y el 70%, una temperatura cercana a los 12 °C y vientos del oeste de entre 51 y 59 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 87 km/h.

 

Por la tarde, el tiempo mejorará parcialmente, aunque continuará ventoso. La temperatura máxima rondará los 17 °C, con vientos del sudoeste que mantendrán intensidades similares y ráfagas más intensas, que podrían llegar hasta los 106 km/h. La probabilidad de precipitaciones será baja, entre el 0 y el 10%.

 

Hacia la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, sin lluvias previstas. La temperatura descenderá hasta los 11 °C y el viento seguirá presente, con velocidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 87 km/h, nuevamente desde el sector oeste.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Madrugada de Navidad agitada en Esquel
2
 Ratifican la prisión preventiva de Jones Huala por otros tres meses
3
 Cristina Kirchner presentó una complicación intestinal tras la cirugía
4
 La Policía del Chubut realizó allanamientos vinculados a un violento robo en Trelew
5
 ANSES oficializó los aumentos para jubilaciones y asignaciones desde enero de 2026
1
 Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut
2
 La Policía del Chubut desbarató bandas narco, secuestró drogas, armas y dinero en operativos simultáneos en Trelew y Puerto Madryn
3
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
4
 Cristina Kirchner se recupera luego de una cirugía por apendicitis
5
 Militantes aguardan la evolución de Cristina Fernández de Kirchner frente al Sanatorio Otamendi
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -