Viernes con lluvias y fuertes ráfagas de viento en Esquel

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este viernes se presentará con condiciones variables en Esquel. Durante la mañana se esperan lluvias, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 40 y el 70%, una temperatura cercana a los 12 °C y vientos del oeste de entre 51 y 59 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 87 km/h.

Por la tarde, el tiempo mejorará parcialmente, aunque continuará ventoso. La temperatura máxima rondará los 17 °C, con vientos del sudoeste que mantendrán intensidades similares y ráfagas más intensas, que podrían llegar hasta los 106 km/h. La probabilidad de precipitaciones será baja, entre el 0 y el 10%.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, sin lluvias previstas. La temperatura descenderá hasta los 11 °C y el viento seguirá presente, con velocidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 87 km/h, nuevamente desde el sector oeste.

