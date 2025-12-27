20°
Fe y tradición en la cordillera: invitan a la Primer Fiesta Patronal "Virgen del Lago"

Este domingo 28 de diciembre se realizará la procesión y misa en honor a la "Virgen del Lago". Una jornada de fe que culminará con un encuentro comunitario a la canasta.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Villa Futalaufquen celebra su Primer Fiesta Patronal "Virgen del Lago"

 

El próximo domingo 28 de diciembre, la comunidad de Villa Futalaufquen, ubicada en el corazón del Parque Nacional Los Alerces, vivirá un acontecimiento histórico con la celebración de su Primer Fiesta Patronal en honor a la "Virgen del Lago".

 

 

La jornada, organizada por la Parroquia La Inmaculada de Trevelin, busca congregar a residentes y visitantes en un marco de fe y encuentro, celebrando la identidad religiosa de la villa en un entorno natural único.

 

 

Cronograma de actividades

 

Las actividades están programadas para la tarde del domingo y se dividirán en tres momentos principales:

 

  • 16:00 horas – Peregrinación: El encuentro comenzará en Puerto Limonao, desde donde partirá la procesión con la imagen de la Virgen. Los fieles caminarán en peregrinación hasta la Capilla de Villa Futalaufquen.

     

  • 17:00 horas – Santa Misa: Una vez que la columna de peregrinos arribe al templo, se dará inicio a la celebración de la Eucaristía en la capilla.

     

  • Cierre Comunitario: Al finalizar la misa, se invita a todos los presentes a participar de un compartir a la canasta. Se solicita a los asistentes llevar algo para comer o beber y así disfrutar de un momento de fraternidad al aire libre.

     

 

F.P

 

