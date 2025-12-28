Mariana Hammond correrá el Desafío Las Mellizas

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - Para una primera edición tener en la línea de partida a una corredora referente de las pruebas de montaña es como tocar la cima de la montaña con una mano.

Y cuando Daniel Aillapán recibió la confirmación que Mariana Hammond estará presente en su comunidad en el día de la carrera, la felicidad fue inmensa.

La atleta nacida en Trevelin, pero que desde hace más de una década vive en las alturas de Perú, estará presente en la primera edición del Desafío Las Mellizas, cuya distancia más larga es la 15km.

Es cierto, para Mariana esos 15km es como “para entrar en calor”, pero su sola presencia en Sierra Colorada movilizará a todos los atletas del lugar. Es cierto que todos buscarán correr en paisajes increíbles, pero también es cierto que todos buscarán la foto con ella, con la gran atleta de montaña.

Toda la cordillera es bonita, por cierto. Pero hay lugares que impactan por su belleza permanente, sin importar la época del año. Sierra Colorada es uno de esos lugares mágicos que tiene la región y en dicho lugar se mezclará la cultura ancestral con el deporte.

Todo con sumo respeto, como debe ser.

El sábado 17 de enero se llevará a cabo en el paraje aborigen de Sierra Colorada una competencia de Trail Running “Desafío Las Mellizas”, competencia organizada por la Comisión de la Cultura, Tradición y Costumbres de Sierra Colorada

Será en tres distancias: 5, 10 y 15 km donde habrá sorteos y premios, en dinero en efectivo, para los mejores corredores que hagan la distancia más larga.

La carrera se largará a las 11 horas, desde el Predio Cultural Kintum Folil y tiene el firme apoyo de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin.

Daniel Aillapan, en comunicación con este medio, destacó que “tenemos que inculcar la práctica del deporte porque, en ese caso, correr o caminar le hace bien a la vida, resuelve distintos problemas, ayuda a la gente, abre las mentes, así que todas estas cuestiones también nos gustan aportar para el bien a la comunidad”.

Además de la parte deportiva, la jornada del sábado 17 de enero estará amenizada con números artísticos y stands gastronómicos, degustando las mejores comidas ancestrales, según se informó.

Las inscripciones para participar de esta primera edición tendrán un costo de 10 mil pesos para los 5km; 15 mil pesos, para la distancia de 10km y de 25 mil pesos para quienes elijan correr la distancia más larga, que son los 15km.

LINK DE INSCRIPCION

Los atletas interesados en tomar parte de esta carrera, donde se mezcla la naturaleza con la actividad física, podrán anotarse a través del siguiente link: DESAFIO LAS MELLIZAS

La información de pago (Alias/CVU) aparece al finalizar el formulario. Se pide envíar el comprobante de pago con el nombre y apellido completo al WhatsApp 2945-468920 para confirmar la inscripción.