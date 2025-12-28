La viuda negra en Chubut: por qué los basurales periurbanos aumentan su supervivencia

En diálogo con Red43, el Licenciado en Gestión Ambiental Víctor Fratto brindó detalles fundamentales sobre la presencia de la viuda negra en la provincia de Chubut. El especialista explicó que este arácnido, perteneciente al género Latrodectus, es una especie de importancia médica debido a que su veneno es de carácter neurotóxico. Según detalló Fratto, la toxina puede generar contracciones involuntarias de los músculos que, en los casos más extremos y dependiendo de la sensibilidad de cada persona, podrían derivar en una fatalidad, aunque aclaró que esto no es lo más común. Ante este riesgo, destacó que los hospitales de la provincia cuentan con el suero antiveneno específico para tratar estas picaduras de manera efectiva.

Respecto a su ubicación y comportamiento, Fratto señaló que la viuda negra generalmente se encuentra en los exteriores de las casas, refugiándose en huecos de ladrillos, debajo de chapas o en lugares donde existe acumulación de objetos y desorden. En entornos naturales, es frecuente hallarlas en cuevas abandonadas de animales como los peludos o armadillos. Para su identificación, el licenciado mencionó que se caracteriza por ser de color negra con una manchita roja en la parte posterior del abdomen, un rasgo distintivo que suele ser la referencia principal para la población. Asimismo, describió que su tela no posee el patrón geométrico típico de los dibujos animados, sino que se presenta como una estructura bastante desordenada en cuyos rincones se oculta el ejemplar.

El primer síntoma de una picadura de viuda negra generalmente es un dolor similar a una punción con un alfiler, esto se siente en el momento de la picadura, mientras que además puede presentarse hinchazón leve, enrojecimiento y una lesión en forma de diana. Luego de entre 15 minutos y 1 hora, un dolor muscular sordo se irradia desde la zona de la picadura a todo el cuerpo.

Si la picadura es en la parte superior del cuerpo, por lo general se sentirá la mayor parte del dolor en el pecho, mientras que, si es en la parte inferior del cuerpo, se sentirá la mayor parte del dolor en el abdomen.

Un aspecto importante a tener en cuenta es el impacto de los basurales periurbanos en la ecología de esta araña. Fratto advirtió que estos sitios de descarte ilegal de residuos favorecen una mayor supervivencia de la especie. Habitualmente, la viuda negra debería morir con los primeros fríos del invierno, dejando solo a las crías para reiniciar el ciclo en primavera. Sin embargo, al refugiarse dentro de la basura, las arañas encuentran no solo alimento sino también un aislamiento térmico que les permite sobrevivir a las bajas temperaturas.

Esta observación del especialista se ve respaldada por un reciente estudio científico publicado en la revista Acta Tropica por investigadores del CENPAT-CONICET en Puerto Madryn. La investigación confirma el primer registro de hembras adultas de Latrodectus mirabilis activas durante el invierno en la Patagonia árida. Los científicos sugieren que este fenómeno es una consecuencia directa del cambio climático y la urbanización, ya que las ciudades crean "islas de calor" y los materiales de construcción ofrecen refugios que antes no existían en el ambiente natural. Esto significa que el periodo de riesgo para las personas se está extendiendo más allá de los meses cálidos.

Como medida de prevención, Fratto enfatizó la necesidad de utilizar guantes al mover escombros, ladrillos o cualquier objeto en el patio donde la araña pudiera estar alojada. El mantenimiento del orden en los alrededores de la vivienda es la herramienta principal para evitar el contacto. Finalmente, el experto concluyó que, ante cualquier picadura o sospecha de la misma, la acción inmediata debe ser dirigirse a un hospital para recibir la atención profesional adecuada.

E.B.W.