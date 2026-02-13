Esquel celebra sus 120 años: comenzó la Expo Verano 2026 a puro ritmo y producción local

La ciudad comenzó formalmente los festejos por su 120° Aniversario con la apertura de la Expo Verano 2026. Desde las 18 horas de este viernes, el Gimnasio Municipal se transformó en el epicentro de la cultura y la producción regional, recibiendo a los primeros vecinos y turistas que se acercaron para recorrer los stands y disfrutar de los espectáculos en vivo.

Producción y talento local

La Expo se presenta este año como una vitrina del potencial esquelense. Artesanos, diseñadores y productores locales ofrecen una variedad de productos que van desde manufacturas únicas hasta propuestas gastronómicas que deleitan a los visitantes. El objetivo central de la organización es poner en valor el trabajo de la comunidad, permitiendo que emprendedores de la ciudad y la zona visibilicen su talento en un marco festivo.

Música en el escenario principal

El ambiente festivo está garantizado por una nutrida cartelera de artistas que irán rotando a lo largo de la jornada. Los primeros acordes llegaron de la mano de Habibi y el zapateo de Semillas de Malambo, seguidos por las presentaciones de Micelio, Insomnia, La Cuática, Natre y el ritmo de DD Blues Combo.

Se espera que la energía alcance su punto máximo hacia el final de la noche, cuando el grupo Nos Siguen Pegando suba al escenario para coronar este primer día de celebraciones.

Una invitación para toda la familia

La Expo Aniversario es una propuesta pensada para todas las edades y busca ser el punto de encuentro de los esquelenses en este siglo y dos décadas de historia. La invitación sigue abierta para quienes deseen acercarse a recorrer los stands, compartir un momento en el patio gastronómico y acompañar a los artistas de nuestra ciudad.