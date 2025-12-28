Puerto Madryn se consolida como referente turístico con la llegada del Viking Jupiter

En el marco de una temporada de cruceros que continúa ganando ritmo, el Puerto Madryn recibió este domingo al imponente buque Viking Jupiter. La embarcación, de bandera noruega y 228 metros de eslora, tomó amarras a las 4:30 horas en el lado sur del Muelle Comandante Luis Piedra Buena, proveniente de las Islas Malvinas.

A bordo del crucero viajan 891 pasajeros y 465 tripulantes, quienes durante su estadía en la ciudad del Golfo Nuevo generarán un importante movimiento económico en los sectores de servicios, gastronomía y excursiones regionales.

Este arribo no es un hecho aislado, sino que forma parte de una planificación que contempla seis visitas del Viking Jupiter durante el presente ciclo. Según destacaron desde el Gobierno del Chubut, liderado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, la llegada de estas embarcaciones reafirma las políticas de fortalecimiento de la conectividad y promoción turística de la provincia. "El movimiento generado tiene un impacto positivo directo en la economía local, consolidando el rol estratégico del puerto en el sistema logístico patagónico", señalaron fuentes oficiales.

El buque tiene previsto permanecer en aguas chubutenses hasta las 20:00 horas, momento en el que zarpará con destino a Montevideo, Uruguay, para continuar su ruta internacional. Con este tipo de operaciones, Puerto Madryn sigue escalando posiciones como uno de los puertos de cruceros más relevantes de Argentina, atrayendo a las principales líneas navieras del mundo.

