Miércoles 04 de Marzo de 2026
04 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Intentó escapar nadando el río Chubut y ahora irá preso 8 meses

Condenaron a 8 meses de prisión efectiva a un hombre que intentó robar en El Maitén el 31 de diciembre y fue detenido tras intentar escapar cruzando el río Chubut. Deberá cumplir la pena completa por ser reincidente.
El Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo obtuvo una condena de 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo para un hombre implicado en un robo ocurrido el 31 de diciembre de 2024 en la localidad de El Maitén.

 

La sentencia fue dictada a través de un juicio abreviado, mecanismo legal que permite finalizar el proceso cuando el acusado reconoce su responsabilidad, lo que otorga firmeza inmediata al fallo.

 

El hecho: robo y persecución el último día del año

De acuerdo con la investigación fiscal, el condenado actuó junto a un cómplice e ingresó por la fuerza a una vivienda tras romper la puerta con una herramienta pesada. Una vez en el interior, sustrajeron una motoguadaña y una motosierra.

 

 

La maniobra fue advertida por el propietario, quien junto a su hijo y un vecino inició una persecución. Durante la huida, los delincuentes descartaron los elementos robados y uno de ellos intentó escapar cruzando el río Chubut a nado.

 

Minutos después, ambos fueron detenidos por personal policial.

 

Las pruebas y la calificación legal

La Fiscalía calificó el hecho como robo simple en grado de tentativa. Para sostener la acusación presentó, entre otras evidencias:

 

  • Reconocimiento directo de los testigos.

     

  • Huellas de calzado del acusado halladas en la escena.

     

  • Coincidencia entre las marcas en la puerta violentada y la herramienta secuestrada.

     

La solidez de esos elementos probatorios permitió arribar al acuerdo de juicio abreviado y a la condena correspondiente.

 

 

Reincidencia y cumplimiento efectivo

Un punto central del acuerdo fue la declaración de reincidencia. El condenado ya contaba con antecedentes penales y condenas previas unificadas, por lo que la Justicia dispuso que la pena de 8 meses sea de cumplimiento efectivo en un establecimiento carcelario.

 

Además, en virtud de lo establecido por la Ley 24.660, no podrá acceder a beneficios como la libertad condicional ni a salidas anticipadas, debiendo cumplir la totalidad de la pena.

 

 

 

