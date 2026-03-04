Intentó escapar nadando el río Chubut y ahora irá preso 8 meses

El Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo obtuvo una condena de 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo para un hombre implicado en un robo ocurrido el 31 de diciembre de 2024 en la localidad de El Maitén.
La sentencia fue dictada a través de un juicio abreviado, mecanismo legal que permite finalizar el proceso cuando el acusado reconoce su responsabilidad, lo que otorga firmeza inmediata al fallo.
El hecho: robo y persecución el último día del año
De acuerdo con la investigación fiscal, el condenado actuó junto a un cómplice e ingresó por la fuerza a una vivienda tras romper la puerta con una herramienta pesada. Una vez en el interior, sustrajeron una motoguadaña y una motosierra.
La maniobra fue advertida por el propietario, quien junto a su hijo y un vecino inició una persecución. Durante la huida, los delincuentes descartaron los elementos robados y uno de ellos intentó escapar cruzando el río Chubut a nado.
Minutos después, ambos fueron detenidos por personal policial.
Las pruebas y la calificación legal
La Fiscalía calificó el hecho como robo simple en grado de tentativa. Para sostener la acusación presentó, entre otras evidencias:
-
Reconocimiento directo de los testigos.
-
Huellas de calzado del acusado halladas en la escena.
-
Coincidencia entre las marcas en la puerta violentada y la herramienta secuestrada.
La solidez de esos elementos probatorios permitió arribar al acuerdo de juicio abreviado y a la condena correspondiente.
Reincidencia y cumplimiento efectivo
Un punto central del acuerdo fue la declaración de reincidencia. El condenado ya contaba con antecedentes penales y condenas previas unificadas, por lo que la Justicia dispuso que la pena de 8 meses sea de cumplimiento efectivo en un establecimiento carcelario.
Además, en virtud de lo establecido por la Ley 24.660, no podrá acceder a beneficios como la libertad condicional ni a salidas anticipadas, debiendo cumplir la totalidad de la pena.
O.P.