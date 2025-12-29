Chamorro en la última sesión del año: “Deseamos que la unidad del pueblo esté siempre al alcance de todos”

En el marco de la última sesión del año del Honorable Concejo Deliberante de Esquel, la concejal Evangelina Chamorro (Frente Vecinal) utilizó el espacio de la hora de preferencia para compartir su visión sobre diversos temas de la agenda pública. En una alocución que recorrió desde la participación ciudadana hasta la situación de los servicios básicos, la edil de la oposición planteó una serie de puntos de vista que, según indicó, surgen del contacto directo con los vecinos y de sus propias recorridas territoriales.

Participación ciudadana

Chamorro inició su intervención destacando la presencia de residentes de Alto Río Percy, vinculando su visita con el funcionamiento de los mecanismos de participación en el recinto. La concejal sugirió que el formato actual de la Banca del Vecino ha experimentado cambios que, a su criterio, podrían revisarse para agilizar el acceso de la comunidad. "Reivindicar la banca del vecino (...), que el vecino pueda tener la posibilidad de expresarse", manifestó.

El foco en la gestión hídrica y ambiental

La edil dedicó una parte importante de su exposición a la realidad hídrica de la región. En un contexto de emergencia ígnea y escasez de precipitaciones, Chamorro compartió su preocupación por el estado del arroyo Esquel y la falta de reservas de nieve en las montañas, citando consultas realizadas a integrantes del ámbito científico.

Al referirse a la infraestructura necesaria, la concejal se dirigió a las autoridades remarcando la importancia de concretar los proyectos planificados:

"Hacer un llamado aún más grande a los funcionarios que tienen el deber de ejecutar las obras para que vecinos y vecinas que no tienen las obras, pero sí tienen las promesas, durante años puedan en su momento recibir la obra que tanto se necesita".

En otro orden, la edil compartió sus observaciones respecto a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos tras una reciente visita a la zona de Nahuelpan. En este sentido, Chamorro planteó la necesidad de optimizar los procesos de recuperación y comercialización de materiales, sugiriendo un fortalecimiento en la gestión del área que encabeza la licenciada Mariana López Rey. Al respecto, la concejal manifestó su deseo de que la ciudad recupere los niveles de eficiencia que la posicionaron históricamente como un referente en educación ambiental y separación en origen.

Contexto provincial y social

En el tramo final de su discurso, la representante del Frente Vecinal fijó postura sobre hechos de índole provincial, manifestando su desacuerdo con las acciones judiciales que involucran a manifestantes de la ley de zonificación minera. Para concluir, Chamorro deseó un año 2026 de unidad comunitaria y expresó su deseo de que la gestión municipal logre dar cobertura a las demandas de los sectores que atraviesan dificultades laborales o económicas: "deseamos que las acciones en comunidad, que las acciones del pueblo, que la unidad del pueblo en defensa del propio pueblo estén siempre al alcance de todos, que este Consejo Deliberante abra las puertas a la voz de los vecinos y las vecinas de nuestra comunidad y que también este Ejecutivo esté a la altura de brindar las respuestas".

E.B.W.