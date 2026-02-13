Reforma Penal Juvenil: Así votaron los diputados de Chubut y Río Negro en la baja de la edad de imputabilidad

La media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil no solo reabrió el debate sobre la edad de imputabilidad en Argentina. También dejó una postal política clara. En este sentido, Chubut y Río Negro votaron divididos frente a una reforma que reduce la edad penal de 16 a 14 años.

Con 149 votos a favor y 100 en contra, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que ahora deberá tratar el Senado.

Cómo votaron los diputados de Chubut

La votación expuso diferencias dentro de la delegación chubutense.

Votaron en contra:

José Glinski (Unión por la Patria)

Juan Pablo Luque (Unión por la Patria)

Ambos rechazaron la baja de la edad de imputabilidad y se alinearon con el bloque que cuestiona el nuevo esquema penal juvenil.

Votaron a favor:

César Treffinger (La Libertad Avanza)

Maira Frías

Jorge Ávila (Encuentro Federal)

De esta manera, tres de los cinco diputados de Chubut acompañaron el proyecto y dos lo rechazaron, marcando una clara división política en la provincia.

Río Negro también votó dividido

En esta provincia patagónica, el escenario fue similar.

En contra:

Marcelo Mango (Unión por la Patria)

Adriana Cristina Serquis (Unión por la Patria)

A favor:

Sergio Capozzi (Provincias Unidas)

Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza)

Lorena Villaverde (La Libertad Avanza)

Qué cambia con la nueva Ley Penal Juvenil

El texto aprobado fija en 14 años la edad de imputabilidad (la propuesta original era 13) y establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros.

Para delitos con penas menores a 10 años, contempla alternativas como servicios comunitarios, monitoreo electrónico, prohibición de acercamiento a la víctima, reparación del daño, y restricciones de circulación o conducción.

También prevé la creación de institutos especializados para menores, con acceso a educación, atención médica y tratamiento por adicciones, y sin convivencia con adultos.

La norma habilita además la mediación penal juvenil y la suspensión del proceso a prueba en delitos leves, siempre con consentimiento de la víctima.

Para su implementación, el Ejecutivo incluyó partidas presupuestarias superiores a los 23 mil millones de pesos provenientes del Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación.

Un debate que sigue en el Senado

La media sanción trasladó ahora la discusión al Senado. Allí se definirá si la reforma se convierte en ley.

Mientras tanto, la votación dejó en evidencia que la baja de la edad de imputabilidad no solo divide bloques nacionales, sino también a las representaciones patagónicas. En Chubut y Río Negro, el tema cruzó partidos y expuso diferencias dentro de las propias provincias frente a una reforma que impacta directamente en el tratamiento penal de adolescentes en Argentina.

