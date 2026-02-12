Reforma laboral: ¿Cómo votaron los senadores de Chubut?

La aprobación de la reforma laboral en el Senado no solo dejó un resultado legislativo ajustado, sino también una imagen política que refleja la fuerte polarización que atraviesa al país. En ese escenario, Chubut tuvo un papel decisivo, con una votación dividida entre sus propios representantes y un equilibrio que expuso la tensión interna dentro de la provincia.

Con 42 votos afirmativos y 30 negativos, el oficialismo logró la media sanción tras más de doce horas de debate. En ese conteo fino, cada banca provincial adquirió un peso estratégico determinante.

Chubut, espejo de la grieta nacional

El comportamiento de los tres senadores chubutenses mostró una fractura clara en la representación provincial.

Carlos Linares (Unión por la Patria) votó en contra del proyecto, en línea con la postura mayoritaria de su bloque. Desde el espacio opositor sostienen que la reforma implica cambios regresivos en derechos laborales y anticiparon que continuarán cuestionando su avance.

Andrea Cristina (PRO) acompañó la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei, consolidando el respaldo de parte del PRO al proyecto oficialista.

Edith Terenzi (Cambio Federal) también votó afirmativamente. Su apoyo resultó determinante en un escenario donde los números estaban al límite y donde cada voto contaba para alcanzar la mayoría necesaria.

La distribución de votos evidenció no solo diferencias ideológicas, sino también estrategias parlamentarias en un contexto de negociación permanente.

Una sesión marcada por la tensión

El debate comenzó a las 11 de la mañana y se extendió hasta pasada la 1 de la madrugada del jueves. Las exposiciones cruzadas entre oficialismo y oposición mantuvieron el clima de confrontación durante toda la jornada.

La última intervención antes de la votación estuvo a cargo de Patricia Bullrich, en un cierre que sintetizó la intensidad política del debate.

Pero la tensión no quedó dentro del recinto. Afuera del Congreso, se registraron manifestaciones contra la reforma laboral. La situación obligó a reforzar la seguridad en los alrededores del Palacio Legislativo.

Reforma laboral: lo que viene

Más allá del resultado, la sesión dejó una lectura que muestra que cuando las votaciones son ajustadas, las provincias dejan de ser espectadoras y pasan a ocupar un rol central en la definición del rumbo legislativo.

En este caso, Chubut reflejó la división nacional, con posiciones contrapuestas entre sus representantes y una disputa que trasciende lo partidario para inscribirse en el debate sobre el modelo económico y laboral del país.

La reforma laboral continuará ahora su recorrido parlamentario, en un contexto donde la polarización política promete nuevos capítulos de alta intensidad.

O.P.