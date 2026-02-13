21°
Viernes 13 de Febrero de 2026
Diputados dio media sanción y bajó la edad de imputabilidad a 14 años

La iniciativa impulsada por el oficialismo obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos. Establece penas de hasta 15 años para delitos graves, crea institutos especializados y asigna más de $23.700 millones para su implementación.
La Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto fue aprobado en general por 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones. Acompañaron el oficialismo el PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo y Por Santa Cruz, mientras que el peronismo votó en bloque en contra. No obstante, durante la votación en particular, legisladores del Frente Renovador respaldaron la baja de la edad de punibilidad, al señalar que responde a la “posición histórica del espacio”.

 

La iniciativa fija penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros, y contempla sanciones alternativas para hechos con condenas menores a 10 años, entre ellas tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño. También dispone la creación de institutos especializados para menores, con personal capacitado y prohibición expresa de alojamiento junto a adultos, además de garantizar acceso a educación, atención médica y tratamiento por adicciones.

 

El texto incorpora un reconocimiento explícito de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil y habilita mecanismos como la suspensión del juicio a prueba y la mediación en casos leves, con consentimiento de la víctima.

 

Con la media sanción obtenida, el oficialismo buscará convertir el proyecto en ley en el Senado antes del cierre de las sesiones extraordinarias.

 

 

