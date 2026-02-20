Esquel: Desarticulan un "kiosco" de drogas tras un operativo en una vivienda

En una intervención realizada durante la mañana de este viernes 20 de febrero, la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Esquel logró desarticular un centro de comercialización de sustancias prohibidas bajo las modalidades conocidas como "venta a la cuchara" y "kiosco".

Investigación y resultados

El procedimiento fue el resultado de una tarea de prevención e inteligencia que se extendió por 20 días. Durante este periodo, los efectivos lograron reunir las pruebas necesarias para identificar a la persona sindicada y confirmar la hipótesis de comercio de drogas en el domicilio allanado.







Entre los elementos secuestrados se encuentran:

Varias dosis de Clorhidrato de cocaína y Flores de cannabis .

Una balanza digital de precisión.

Teléfonos celulares y recortes de nylon (utilizados para el fraccionamiento).

Dinero en efectivo y documentación de interés para la causa.









Situación judicial

En el lugar se identificó a una mujer mayor de edad, quien quedó formalmente imputada por el delito de Comercio de Estupefacientes, en infracción a la Ley Nacional 23.737. Por disposición de la Justicia Federal, la mujer fue notificada en libertad, aunque supeditada a una serie de medidas procesales.

La orden de allanamiento fue emitida por el Juez Federal de Garantías de turno, con la intervención de la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel. La diligencia contó con la supervisión directa del Jefe a cargo de la División Drogas local.