En la previa del Chubut Turístico, habrá una Masterclass a cargo del Gran Maestro Martin Lorenzini

El Chubut Turístico ya está a la vuelta de la esquina y todos los grandes jugadores argentinos se preparan para un torneo que seguramente quedará en la historia.

Clara que, a modo de aperitivo, este miércoles 25 de febrero, a partir de las 18 horas, el Gran Maestro Martin Lorenzini brindará una Masterclass en el local comercial de Fitz Roya Cultural (A.P. Justo y Almafuerte) abierto para todo público y con un aporte voluntario (no excluyente).

habrá que asistir para aprender y calentar motores.

Recordemos que la quinta edición del Torneo Internacional de Ajedrez Chubut Turístico se llevará a cabo desde el jueves 26 de febrero hasta el domingo 1 de marzo en el Centro Cultural Esquel Melipal.

Hasta el momento en dicho torneo, organizado por el Círculo de Ajedrez de Esquel, hay anotados un total de 76 tableristas, una docena de ellos de nivel internacional, entre los que se encuentran el salteño Maestro Internacional Pablo Ismael Acosta con un puntaje ELO de 2478.

Detrás de él, en la clasificación para este torneo, aparece el Gran Maestro uruguayo Andrés Rodríguez Vila (puntaje ELO 2443), al igual que Santiago Alonso, quien participó en la pasada edición del torneo Chubut Turístico.

Entre las mujeres están anotadas, la cordobesa Milagros Tatiana Brizzi (Maestra Internacional – ELO 2100), la fueguina Jazmíin Donda (ELO 1933), la rionegrina Aimé Stagnaro (1682) y la representante del Círculo de Ajedrez de Esquel, Cristina Miloro (ELO 1613).