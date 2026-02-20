29°
28°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 20 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 policiales Red43Escuela Superior de Gendarmeria
20 de Febrero de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

Explosión en la Escuela Superior de Gendarmería: dos heridos por una "carta bomba"

Una carta con explosivo plástico detonó en la oficina de Capacitación de Gendarmería. Los heridos fueron derivados al Hospital Argerich. La policía investiga el origen de los tres paquetes recibidos y evacuó la sede ministerial.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un clima de máxima tensión se vive en la zona de Avenida Paseo Colón y México tras la explosión de una carta bomba dentro de la Escuela Superior de Gendarmería. El incidente, ocurrido a las 13:24, dejó como saldo dos efectivos heridos y obligó a la evacuación inmediata del edificio y el corte total del tránsito.

 

La explosión tuvo lugar en la oficina de Capacitación y Becas, situada en el piso 11. Según las primeras investigaciones, el paquete estaba dirigido al comandante mayor retirado Diego Gasparutti, quien dirigió la escuela entre 2021 y 2022. Trascendió que Gasparutti se presentó hoy en la sede para retirar el sobre, el cual habría permanecido en el lugar desde hace un año.

 

En total se habrían recibido tres paquetes, pero solo uno detonó. Los investigadores analizan ahora los otros dos sobres sospechosos. Expertos sugieren que se utilizó explosivo plástico laminado, una técnica que permite ocultar la carga dentro de un sobre convencional.

 

Estado de los heridos y operativo

 

Dos oficiales sufrieron quemaduras por la detonación y fueron trasladados al Hospital Argerich, donde se encuentran fuera de peligro. Una tercera persona fue asistida en el lugar por heridas leves y una cuarta fue atendida por el estado de shock provocado por el estruendo.

 

La zona permanece custodiada por un cordón de 11 móviles de la Policía de la Ciudad, mientras los peritos de explosivos trabajan en el edificio. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se hizo presente en el lugar para recibir el parte policial, aunque se retiró a las 15:00 sin realizar declaraciones a la prensa.

 

La técnica detrás del explosivo

 

El perito forense Fernando Cardini explicó que estos artefactos suelen utilizar sistemas de detonación a base de mercurio que se activan con el movimiento o la apertura. "Los residuos indicarán el tipo de explosivo y la mecánica utilizada", señaló Cardini, y advirtió sobre la seguridad: "Si hacés bien el escaneo, estos paquetes deberían saltar inmediatamente".

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Extraño avistamiento: un Cóndor Real fue captado por el lente de Jorge Serra
2
 Alerta por foco de incendio en zona sur del Parque Nacional Los Alerces
3
 Denuncian intencionalidad del nuevo foco de incendio en PNLA
4
 Cerró los ojos para siempre después de dar a luz: la sospechosa muerte de una joven madre
5
 Fallo en contra de la Cooperativa 16 de Octubre
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
3
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
4
 Síndrome Urémico Hemolítico: fortalecen los controles
5
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -