Explosión en la Escuela Superior de Gendarmería: dos heridos por una "carta bomba"

Un clima de máxima tensión se vive en la zona de Avenida Paseo Colón y México tras la explosión de una carta bomba dentro de la Escuela Superior de Gendarmería. El incidente, ocurrido a las 13:24, dejó como saldo dos efectivos heridos y obligó a la evacuación inmediata del edificio y el corte total del tránsito.

La explosión tuvo lugar en la oficina de Capacitación y Becas, situada en el piso 11. Según las primeras investigaciones, el paquete estaba dirigido al comandante mayor retirado Diego Gasparutti, quien dirigió la escuela entre 2021 y 2022. Trascendió que Gasparutti se presentó hoy en la sede para retirar el sobre, el cual habría permanecido en el lugar desde hace un año.

En total se habrían recibido tres paquetes, pero solo uno detonó. Los investigadores analizan ahora los otros dos sobres sospechosos. Expertos sugieren que se utilizó explosivo plástico laminado, una técnica que permite ocultar la carga dentro de un sobre convencional.

Estado de los heridos y operativo

Dos oficiales sufrieron quemaduras por la detonación y fueron trasladados al Hospital Argerich, donde se encuentran fuera de peligro. Una tercera persona fue asistida en el lugar por heridas leves y una cuarta fue atendida por el estado de shock provocado por el estruendo.

La zona permanece custodiada por un cordón de 11 móviles de la Policía de la Ciudad, mientras los peritos de explosivos trabajan en el edificio. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se hizo presente en el lugar para recibir el parte policial, aunque se retiró a las 15:00 sin realizar declaraciones a la prensa.

La técnica detrás del explosivo

El perito forense Fernando Cardini explicó que estos artefactos suelen utilizar sistemas de detonación a base de mercurio que se activan con el movimiento o la apertura. "Los residuos indicarán el tipo de explosivo y la mecánica utilizada", señaló Cardini, y advirtió sobre la seguridad: "Si hacés bien el escaneo, estos paquetes deberían saltar inmediatamente".