Museo premiado en Río Negro: Barda del Desierto

Barda del Desierto, un innovador museo a cielo abierto de setenta hectáreas ubicado en la meseta rionegrina, ha logrado un hito histórico para la cultura regional al ser distinguido con el Premio a la Práctica Museística Destacada 2025 (OMPA). Este prestigioso reconocimiento es otorgado por el Comité Internacional para Museos y Colecciones de Arte Moderno (CIMAM), la organización más importante a nivel mundial para directores y curadores. El proyecto patagónico sobresalió entre 48 nominaciones globales en la conferencia anual celebrada en Turín, Italia.

Emplazado al suroeste del lago Pellegrini, en la localidad de Contralmirante Cordero, el museo es el resultado de una evolución que comenzó en 2014 con una residencia artística internacional en la Escuela Primaria N° 135. A diferencia de los museos convencionales, este espacio se define por una arquitectura territorial y digital. Su acervo está compuesto por obras de tipo site-specific —creadas específicamente para ese entorno— que se encuentran geolocalizadas. Los visitantes recorren la barda y acceden a las piezas mediante códigos QR y dispositivos móviles, utilizando tecnologías como la realidad aumentada y la inteligencia artificial para visualizar las intervenciones artísticas con un impacto físico mínimo sobre el paisaje.

Bajo la premisa conceptual de que el museo no representa el territorio, sino que lo despliega, la propuesta busca responder qué puede lograr una institución cultural en los bordes geográficos y disciplinares. Un ejemplo destacado de su colección es la obra “El museo es una escuela”, del reconocido artista uruguayo-alemán Luis Camnitzer, desarrollada en realidad aumentada. Su directora, María Eugenia Cordero, señala que el premio valida una década de trabajo enfocado en la ecología, la investigación transdisciplinaria y el compromiso socio-ambiental.

A pesar de compartir este podio internacional con instituciones de Noruega y Palestina, el museo enfrenta el reto de la sostenibilidad económica, ya que opera de forma autogestiva y sin financiamiento público o privado estable. Con este reconocimiento, el equipo busca fortalecer su vínculo con las comunidades locales y seguir demostrando cómo el arte contemporáneo puede ser una herramienta viva para pensar, proteger y habitar la inmensidad de la Patagonia.

