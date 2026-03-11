El Hoyo abre inscripciones para actividades deportivas: Qué disciplinas se pueden practicar

La Municipalidad de El Hoyo informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para las actividades anuales organizadas por la Dirección de Deportes.

Las disciplinas están orientadas a diferentes edades, desde niños pequeños hasta adultos mayores, con espacios pensados para la iniciación deportiva, el desarrollo de habilidades y la recreación.

Entre las propuestas disponibles se encuentran vóley, básquet, handball, tenis, patín, atletismo y actividades de tela, además de newcom, una disciplina especialmente pensada para personas mayores de 40 años.

Las clases están organizadas por rangos etarios para facilitar la participación de chicos y jóvenes en distintas categorías deportivas.

Las actividades confirmadas incluyen:

Vóley: de 6 a 18 años

Básquet: de 6 a 18 años

Tela infantil: de 6 a 12 años (cupos limitados)

Tela juvenil: desde los 13 años (cupos limitados)

Atletismo: desde los 6 años

Tenis: desde los 5 años

Patín: desde los 5 años

Handball: desde los 6 años

Newcom: desde los 40 años

Desde el municipio indicaron que las inscripciones deben realizarse de forma presencial en la oficina de Deportes.

