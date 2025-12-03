Epuyén invita una Clínica de Arbitraje de Karate Do

21°
Miércoles 03 de Diciembre de 2025
03 de Diciembre de 2025
La Dirección de Deportes de Epuyén anunció la realización de una Clínica de Arbitraje Karate Do (reglamento Okinawense) que reunirá a instructores, practicantes y escuelas de la zona.
Por Redacción Red43

La Dirección de Deportes de Epuyén anunció la realización de una Clínica de Arbitraje Karate Do, basada en el reglamento Okinawense. La propuesta está dirigida a instructores, practicantes y escuelas de la zona.

 

El objetivo del encuentro es generar un espacio de actualización técnica, donde se trabajen aspectos vinculados al arbitraje dentro de esta disciplina.

 

 

La capacitación estará a cargo de dos referentes de larga trayectoria en el Karate Do: los sensei Fabio Cristiano (8º Dan) y Cristian Lugani (9º Dan). Ambos especialistas compartirán sus conocimientos y buscarán unificar criterios de arbitraje, además de fortalecer la formación técnica dentro del arte marcial.

 

El encuentro contará con la participación de escuelas de Epuyén, Cholila, El Bolsón y Bariloche, conformando una instancia regional de intercambio.

 

