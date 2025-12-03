21°
Miércoles 03 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina Lago Puelo
03 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Rescate con final feliz: Bomberos salvaron a un gato atrapado

El cuerpo de Bomberos Voluntarios intervino este martes ante el llamado por un felino que no podía bajar. Aprovecharon la ocasión para explicar cuánto tiempo puede permanecer un gato en un árbol antes de requerir ayuda.
Por Redacción Red43

Los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo atendieron este martes un aviso por un gato que había quedado atrapado en la parte alta de un árbol, situación que generó preocupación entre vecinos de la zona. Tras acudir al lugar y concretar el rescate sin complicaciones, la institución aprovechó para compartir una recomendación importante.

 

¿Cuándo un gato necesita realmente ayuda para bajar de un árbol?

 

Los bomberos explicaron que, en la mayoría de los casos, los gatos pueden descender por sí solos, incluso cuando parecen quedar atrapados.

 

Normalmente pueden bajar por sí solos en un plazo de dos a tres días”, recordaron.

 

Ese comportamiento es natural: muchos felinos trepan en situaciones de estrés, persecución o curiosidad, y permanecen en altura hasta sentirse seguros para bajar.

 

Sin embargo, remarcaron una excepción: Si pasan más de 48 a 72 horas y el animal sigue arriba, podría estar en riesgo, especialmente si hay viento fuerte, lluvia, fatiga o debilidad.

 

En esos casos, la recomendación es: “Es importante solicitar ayuda si después de ese tiempo el gato continúa atrapado”.

 

 

Un llamado temprano puede evitar movilizaciones innecesarias

 

Desde la institución explicaron que recibir avisos oportunos les permite actuar con criterio y administrar adecuadamente los recursos de emergencia, evitando desplazamientos que quizás no sean necesarios.

 

Estos avisos nos permiten actuar con oportunidad y evitar movilizaciones innecesarias, priorizando siempre el bienestar del animal y el buen uso de los recursos de emergencia”, señalaron.

 

Cada intervención moviliza personal, vehículos y equipamiento, por lo que es fundamental saber cuándo corresponde pedir asistencia y cuándo es mejor esperar observando la situación.

 

Recomendaciones para casos similares

 

  • Observar al gato durante las primeras horas: suele bajar cuando se calma.

     

  • Evitar forzarlo o asustarlo: puede trepar aún más alto.

     

  • No intentar rescates riesgosos por cuenta propia.

     

  • Si pasan más de 2 o 3 días, llamar a Bomberos o a protección animal.

     

Rescate con final feliz

 

La intervención de este martes terminó de manera positiva, con el animal a salvo y sin incidentes. Desde el cuartel reiteraron su agradecimiento a los vecinos que dieron aviso y recordaron que la participación comunitaria sirve para actuar a tiempo y cuidar tanto a los animales como a los equipos de emergencia.

 

 

 

O.P.

 

