Miércoles con nubosidad, viento del oeste y posibilidad de lluvias por la noche

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 3 de diciembre una jornada con cielo nublado, viento sostenido del oeste y un desmejoramiento hacia la noche, cuando podrían registrarse algunas lluvias aisladas en distintos puntos de la Comarca Andina.

Mañana fresca y nublada

La jornada comenzó con cielo nublado y una temperatura cercana a los 11°C, según el SMN. El viento sopla desde el oeste con velocidades entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que pueden llegar a 50 km/h.

El pronóstico alternativo también coincide: entre las 8 y las 11 se esperan nubes y claros, con 15 a 19°C según la evolución de la mañana, siempre con viento moderado del oeste.

Temperatura: 11°C – 15°C

Cielo: nublado / nubes y claros

Viento: moderado a fuerte del oeste

Probabilidad de precipitación: 0–10%

Tarde mayormente nublada, con viento fuerte

Durante la tarde, la Comarca transitará un clima mayormente nublado, con máxima en torno a los 18°C (o hasta 23°/25° de sensación térmica según el pronóstico alternativo).

El viento del oeste será protagonista: puede intensificarse hasta 55–60 km/h en momentos.

Temperatura: 18°C – 23°C

Sensación térmica: hasta 25°C

Viento del oeste: 32–41 km/h , con ráfagas fuertes

Probabilidad de precipitación: 0–10%

Índice UV extremo (11+) entre las 14 y 15 h

Noche con posibilidad de lluvias aisladas

Hacia el cierre del día aumenta la inestabilidad. El SMN prevé lluvias aisladas con una probabilidad del 10–40%.

La temperatura descenderá nuevamente a valores cercanos a los 11°C, mientras que el viento del oeste podría alcanzar 60–69 km/h en ráfagas.

Temperatura: 11–16°C

Cielo: mayormente nublado / cubierto

Viento del oeste: 32–41 km/h , ráfagas hasta 69 km/h

Probabilidad de precipitación: 10–40%

Efemérides del día — 3 de diciembre

Hoy también es una fecha cargada de conmemoraciones internacionales:

Día del Médico

Se celebra en honor al médico cubano Carlos Finlay, quien en 1881 descubrió que el mosquito Aedes aegypti transmitía la fiebre amarilla, investigación que permitió salvar millones de vidas. También es el Día Panamericano del Médico, instituido por la OPS.

Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Un día para reflexionar sobre la inclusión, la igualdad de derechos y la eliminación de barreras físicas y sociales que aún condicionan la participación plena de millones de personas en el mundo.

Día Mundial del No Uso de Plaguicidas

La fecha recuerda la tragedia de Bhopal (India, 1984), uno de los desastres industriales más graves de la historia, y llama a concientizar sobre los impactos sanitarios y ambientales del uso indiscriminado de agroquímicos.

