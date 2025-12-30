Pago anual de impuestos 2026 en Esquel: descuentos y financiación

Florencia Garzonio, secretaria de Economía y Producción de la Municipalidad de Esquel, se refirió al pago anual de impuestos.

"A partir de la semana próxima empezamos con el cobro del pago anual de los impuestos 2026 -inmueble y automotor-, que va a contar, por el mes de enero, con un descuento del 10% por pago anticipado, y vamos a tener financiación sin interés con 365 del Banco Chubut en 6 cuotas y 3 cuotas con Banco Macro por modalidad online", anticipó Garzonio.

El pago anticipado puede realizarse por diferentes medios: efectivo, transferencias bancarias, QR, Mercado Pago, etc.

Garzonio aseguró: "En 2025 habíamos aplicado un 20%, en un contexto de mayor inflación. Este año se entendió que a menor inflación, menor descuento".

Finalmente, la secretaria reconoció que: "Vienen bastante bajos los ingresos municipales, tanto internos como externos, pero siempre el pago anticipado del anual es una inyección importante. En el caso de la persona que tome la opción de pagarlo mensualmente, lo irá pagando con la actualización del módulo, que es trimestral".

