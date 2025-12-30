20°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 30 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #EsquelImpuesto
30 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Pago anual de impuestos 2026 en Esquel: descuentos y financiación

La secretaria de Economía y Producción, Florencia Garzonio, anunció que desde la próxima semana se podrá abonar de forma anticipada el impuesto inmobiliario y automotor, con un 10% de descuento en enero y cuotas sin interés.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Florencia Garzonio, secretaria de Economía y Producción de la Municipalidad de Esquel, se refirió al pago anual de impuestos. 

 

"A partir de la semana próxima empezamos con el cobro del pago anual de los impuestos 2026 -inmueble y automotor-, que va a contar, por el mes de enero, con un descuento del 10% por pago anticipado, y vamos a tener financiación sin interés con 365 del Banco Chubut en 6 cuotas y 3 cuotas con Banco Macro por modalidad online", anticipó Garzonio. 

 

El pago anticipado puede realizarse por diferentes medios: efectivo, transferencias bancarias, QR, Mercado Pago, etc. 

 

Garzonio aseguró: "En 2025 habíamos aplicado un 20%, en un contexto de mayor inflación. Este año se entendió que a menor inflación, menor descuento". 

 

Finalmente, la secretaria reconoció que: "Vienen bastante bajos los ingresos municipales, tanto internos como externos, pero siempre el pago anticipado del anual es una inyección importante. En el caso de la persona que tome la opción de pagarlo mensualmente, lo irá pagando con la actualización del módulo, que es trimestral". 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 Alerta meteorológica: Argentina enfrenta un cierre de año con calor extremo y sequía
3
 Esquel: refuerzan controles nocturnos para frenar las picadas ilegales
4
 "Hacer un Estado más eficiente": Nievas explicó la no renovación de contratos en Bosques
5
 Luciano Héctor Alonqueo QEPD
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
3
 Milei garantiza el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"
4
 Javier Milei encabezó el saludo navideño con un mensaje sobre el rumbo económico y gestos a la Iglesia
5
 Cholila refuerza su sistema hídrico para asegurar el suministro durante el verano
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -