23°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 30 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #EsquelRed43
30 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Taccetta confirmó cambios en el gabinete y nuevos nombramientos para 2026

El intendente confirmó cambios en direcciones que ascienden a subsecretarías, la desvinculación de Andolfatti de Turismo y señaló que la continuidad de Simieli y nuevos nombramientos se resolverán en enero.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El intendente de la ciudad de Esquel, Matías Taccetta, se refirió a los cambios en su gabinete de cara a este 2026.

 

En primer lugar, comentó el cambio en la designación de Direcciones que pasarán a ser Subsecretarías: "Por una cuestión de premiar a aquellos funcionarios que tan bien se han desempeñado durante estos 2 años de gestión: Carolina Lemir, en Espacios Verdes, pasa a ser subsecretaria del área; en Asesoría Legal, que está trabajando como Dirección, Nidia pasa a ser subsecretaria; y Paula Botto en Producción, pasa a ser subsecretaria".

 

Además, respecto a la continuidad de Gustavo Simieli, Taccetta aseguró: "Todavía no está definido. El día 2 de enero vamos a tener ya los cambios para anunciar, y el 5 de enero van a asumir los nuevos funcionarios". 

 

Por otra parte, sobre el distanciamiento de Florencia Andolfatti de la Subsecretaría de Turismo, el intendente comentó: "Andolfatti ya no está trabajando con nosotros, va a continuar asesorándonos en distintas cuestiones y convenios que habíamos iniciado con ella". Y, respecto de un posible sucesor para este cargo, Taccetta aclaró: "Todavía no está definido cuál va a ser el nombre que va a desempeñarse en la Subsecretaría de Turismo". 

 

Sin embargo, el intendente adelantó: "Es parte del equipo que va a seguir funcionando". Lo hablamos continuamente con cada uno de los secretarios, también en gabinete cuáles son los objetivos del 2025, muchos de ellos se cumplieron". 

 

Finalmente, Taccetta y respecto al trabajo llevado adelante durante su gestión, expresó: "Lo hablamos continuamente con cada uno de los secretarios, también en gabinete: cuáles son los objetivos del 2025 y muchos de ellos se cumplieron. Es un equipo que trabaja con objetivos claros, con plazos y metas. Hay que trabajar en equipo, esa es la solución a la gran parte de problemas que tenemos acá en la ciudad". 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 Luciano Héctor Alonqueo QEPD
3
 Alcoholemia positiva y destrozos: Secuestraron un vehículo y tendrá que pagar los daños
4
 Preocupación en Chubut: Activan protocolo de búsqueda por dos menores
5
 Escándalo: denuncian a una madre por el faltante de millones en una fiesta de egresados en Esquel
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
3
 Milei garantiza el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"
4
 Javier Milei encabezó el saludo navideño con un mensaje sobre el rumbo económico y gestos a la Iglesia
5
 Cholila refuerza su sistema hídrico para asegurar el suministro durante el verano
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -