Taccetta confirmó cambios en el gabinete y nuevos nombramientos para 2026

El intendente de la ciudad de Esquel, Matías Taccetta, se refirió a los cambios en su gabinete de cara a este 2026.

En primer lugar, comentó el cambio en la designación de Direcciones que pasarán a ser Subsecretarías: "Por una cuestión de premiar a aquellos funcionarios que tan bien se han desempeñado durante estos 2 años de gestión: Carolina Lemir, en Espacios Verdes, pasa a ser subsecretaria del área; en Asesoría Legal, que está trabajando como Dirección, Nidia pasa a ser subsecretaria; y Paula Botto en Producción, pasa a ser subsecretaria".

Además, respecto a la continuidad de Gustavo Simieli, Taccetta aseguró: "Todavía no está definido. El día 2 de enero vamos a tener ya los cambios para anunciar, y el 5 de enero van a asumir los nuevos funcionarios".

Por otra parte, sobre el distanciamiento de Florencia Andolfatti de la Subsecretaría de Turismo, el intendente comentó: "Andolfatti ya no está trabajando con nosotros, va a continuar asesorándonos en distintas cuestiones y convenios que habíamos iniciado con ella". Y, respecto de un posible sucesor para este cargo, Taccetta aclaró: "Todavía no está definido cuál va a ser el nombre que va a desempeñarse en la Subsecretaría de Turismo".

Sin embargo, el intendente adelantó: "Es parte del equipo que va a seguir funcionando". Lo hablamos continuamente con cada uno de los secretarios, también en gabinete cuáles son los objetivos del 2025, muchos de ellos se cumplieron".

Finalmente, Taccetta y respecto al trabajo llevado adelante durante su gestión, expresó: "Lo hablamos continuamente con cada uno de los secretarios, también en gabinete: cuáles son los objetivos del 2025 y muchos de ellos se cumplieron. Es un equipo que trabaja con objetivos claros, con plazos y metas. Hay que trabajar en equipo, esa es la solución a la gran parte de problemas que tenemos acá en la ciudad".

R.G.