Taccetta apuntó contra la oposición por "dilatar" proyectos clave para el crecimiento de Esquel

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, brindó declaraciones respecto al rumbo de su administración y las dificultades políticas que enfrenta en el Concejo Deliberante. En un repaso por los temas más urgentes de la ciudad, el jefe municipal se refirió a la negociación por las tierras de Radio Nacional, la inversión en infraestructura de saneamiento y la demora en la radicación de empresas en el Parque Industrial, lanzando duras críticas a los bloques opositores por considerar que su postura obstruye el crecimiento local y la generación de empleo.

Respecto a las tierras donde se ubica la antena de Radio Nacional, Taccetta explicó que su gestión busca retomar un proyecto histórico para adquirir esas 16 hectáreas a través de la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), el organismo nacional encargado de gestionar los inmuebles estatales. El intendente aclaró que este expediente ya existía en administraciones anteriores y que su intención es utilizar el predio para el crecimiento urbano previsto. No obstante, llevó tranquilidad a los trabajadores de la emisora al asegurar que el compromiso es que la radio siga en funcionamiento y que el traslado de la antena a un lugar habilitado sea una condición innegociable en el acta que se firme con Nación.

En su descargo contra la oposición, el mandatario sostuvo que existe una resistencia sistemática a cada iniciativa que surge del Ejecutivo. Taccetta recordó que desde el inicio de su gestión se han puesto trabas a proyectos como el segundo natatorio en el Centro de Encuentro y la construcción de la Plaza del Cielo, bajo el argumento de que los fondos debían ejecutarse en otros sitios. "Entiendo que todo le parezca mal, pero bueno, hay que gobernar y hacer, y nosotros lo que hacemos es hacer", afirmó el jefe comunal, quien además vinculó estas posturas a una cuestión de "bandera política" al señalar que, si estas inversiones que generan trabajo fueran gestionadas por el peronismo, la oposición las estaría aplaudiendo.

La inversión pública también fue un eje central de su discurso, destacando la decisión de volcar más de 1.300 millones de pesos del tesoro municipal para la construcción del segundo módulo de la Planta de Tratamiento de Residuos. Según Taccetta, esta obra es indispensable, y subrayó el esfuerzo oneroso que representa para las arcas de la ciudad. En ese contexto, el intendente reclamó una postura más firme de todo el arco político local respecto a la deuda que el municipio de Trevelin mantiene con Esquel por el uso de dicha planta, cuestionando si el oficialismo es el único que realmente defiende los intereses de los vecinos.

Finalmente, el intendente lamentó que la burocracia legislativa haya impedido que siete empresas comenzaran a construir sus naves en el Parque Industrial durante este año. Taccetta advirtió que los tiempos de la política no coinciden con los del sector privado y que, ante las dilaciones, los inversores suelen retirar sus capitales. Para destrabar esta situación, anunció que convocará a sesiones extraordinarias en los primeros meses de 2026, con la esperanza de obtener los siete votos necesarios en el Concejo Deliberante para aprobar la cesión de los predios y transformar el parque en un polo generador de trabajo genuino para Esquel.

E.B.W.