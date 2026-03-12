15°
Jueves 12 de Marzo de 2026
Culpable, la sentencia del jurado sobre la exfuncionaria que benefició a su pareja con obras

Ocurrió en el gobierno de Chubut entre 2022 y 2023. Otorgó al menos ocho obras. Era jefa del departamento compras del ministerio de Seguridad. Deciden la pena que deberá cumplir. 
Un jurado escabinado consideró culpable a una exfuncionaria del Ministerio de Seguridad de haber direccionado al menos 8 contrataciones en favor de su pareja. El veredicto se conoció la tarde de este miércoles en la Oficina Judicial de Rawson.

 

Según un parte de prensa de Fiscalía, es el primer caso en Chubut por corrupción resuelto a través de un jurado mixto de los jueces técnicos María Laura Martini, Eve Ponce y Jorge Novarino, junto a dos ciudadanos seleccionados.

 

El fiscal Omar Rodríguez sostuvo la acusación por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La investigación determinó que Carolina Pardo Said, como jefa del Departamento de Compras del Ministerio, interveino en contrataciones que terminaron beneficiando a su pareja, Vicente Andrés García entre 2022 y 2023.

 

Esas gestiones administrativas incluyeron trabajos de reparaciones mecánicas, refacciones edilicias y servicios eléctricos destinados a dependencias oficiales. El monto total de las contrataciones superó el millón de pesos. En su descargo ante el tribunal, la imputada se refirió, entre otras cosas, a las "urgencias" que había para las contrataciones.

 

El caso llegó a debate luego de que la jueza Karina Breckle dispusiera la apertura del juicio oral. Este jueves se debatirá la pena y Fiscalía pedirá un año y medio de prisión en suspenso. La defensa de Pardo Said la ejerció Diego Cruceño.

 

