Video del escándalo: comenzó la investigación sobre supuesto pedido de coima de un abogado

La fiscal Julieta Gamarra (en la foto) se presentó en la Fiscalía de Trelew para ser investigada, “se puso a disposición, hizo una declaración explicando las circunstancias que aparecen allí en el video, y ahora va a continuar la investigación para determinar o poder intentar esclarecer el hecho”.

Según detalló el fiscal Omar Rodríguez, a cargo de la causa “primero hay que analizar la fuente de información, que es un video que estuvo circulando en las redes, claramente ese video está editado, y bueno, hay que establecer qué grado de confiabilidad podemos tener de ese video en principio, y después establecer una serie de medidas”.

“Los involucrados que aparecen yo no los puedo citar porque, eventualmente, si ellos espontáneamente se presentan en los términos de la vindicación, es lo que corresponde, porque justamente lo que hace la vindicación es someterse a un proceso, es como una autodenuncia; ellos empiezan a aparecer como, o tener los derechos de cualquier imputado, porque justamente lo que hace la vindicación es que yo ahora pueda avanzar, investigar a las personas que se han vindicado”.

“Por ahora se presentaron solamente Miquelarena y Gamarra, por ahora son los únicos dos, ayer el Doctor Miquelarena hizo la presentación, y hoy la doctora Gamarra, que también se puso a disposición, y bueno, en el sentido de que yo tengo que iniciar una investigación contra todas las personas que se están vindicando, y contra los que aparezcan como posibles autores del hecho”.

Sobre el abogado Castro reconoció que “no sé si se va a presentar, si vendrá personalmente, si mandará escrito” porque “eso no ha ocurrido hasta hoy”.

Rodríguez confirmó los dichos de la fiscal Gamarra sobre dejar su teléfono como prueba de su inocencia; “ella puso a disposición, no hizo falta secuestrarlo, hemos tomado una entrevista fílmica, ella ha puesto en consideración algunos audios que ella entendía que eran pertinentes a los fines del descargo, y de aclarar este asunto, con el compromiso, por supuesto, que ella como es fiscal, no va a borrar ninguna de las comunicaciones que ella mantuvo, sobre todo que ella entiende que son evidencias de descargo que la favorecen”.