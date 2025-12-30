23°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 30 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutRed43Luca de Leonardis
30 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

De Esquel a Oxford: la historia del estudiante becado por su excelencia

El joven esquelense participará de un programa de la Universidad de Oxford. Destaca el rol de sus docentes y ya proyecta su futuro ingreso al prestigioso Instituto Balseiro.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La educación pública de Esquel vuelve a ser noticia a nivel internacional gracias al desempeño de Luca de Leonardis, alumno de la Escuela Politécnica 701. Tras haberse consagrado como ganador en las Olimpiadas Nacionales de Física el año pasado, el joven fue seleccionado para integrar un programa de mentorías de la Universidad de Oxford.

Esta formación, que consiste en tutorías personalizadas y clases semanales con académicos británicos, tiene un costo de 1.200 dólares que fue financiado en su totalidad por el Banco del Chubut tras las gestiones realizadas por el estudiante y su familia.

 

El programa se dicta íntegramente de manera virtual y en inglés, un idioma que para Luca no representa un obstáculo debido a su formación previa y sus viajes al exterior.

Para obtener el respaldo económico, el joven presentó sus títulos en las Olimpiadas de Física, demostrando una trayectoria sólida que la Fundación Banco del Chubut decidió apoyar para garantizar su participación en este espacio de formación avanzada.

 

Actualmente, Luca se encuentra finalizando su tecnicatura en Electromecánica en Esquel, donde destaca la influencia determinante de sus profesores en su vocación.

En particular, agradeció al docente Carlos Manns por haberlo motivado en el estudio de la física, disciplina que el joven define como "la madre de todas las ciencias" por su capacidad para explicar el universo conocido.

 

A pesar de este reconocimiento de Oxford, los objetivos de De Leonardis permanecen firmes en el país. Sus planes incluyen mudarse a Bariloche para cursar Ingeniería Mecánica y, una vez completados los dos primeros años, rendir el ingreso al Instituto Balseiro para especializarse en la Licenciatura en Física.

Su historia no solo es un orgullo para la Escuela 701, sino que reafirma el potencial científico de los jóvenes de la región.

 

T.B 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 Luciano Héctor Alonqueo QEPD
3
 Alcoholemia positiva y destrozos: Secuestraron un vehículo y tendrá que pagar los daños
4
 Preocupación en Chubut: Activan protocolo de búsqueda por dos menores
5
 Escándalo: denuncian a una madre por el faltante de millones en una fiesta de egresados en Esquel
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
3
 Milei garantiza el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"
4
 Javier Milei encabezó el saludo navideño con un mensaje sobre el rumbo económico y gestos a la Iglesia
5
 Cholila refuerza su sistema hídrico para asegurar el suministro durante el verano
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -