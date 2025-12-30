De Esquel a Oxford: la historia del estudiante becado por su excelencia

La educación pública de Esquel vuelve a ser noticia a nivel internacional gracias al desempeño de Luca de Leonardis, alumno de la Escuela Politécnica 701. Tras haberse consagrado como ganador en las Olimpiadas Nacionales de Física el año pasado, el joven fue seleccionado para integrar un programa de mentorías de la Universidad de Oxford.



Esta formación, que consiste en tutorías personalizadas y clases semanales con académicos británicos, tiene un costo de 1.200 dólares que fue financiado en su totalidad por el Banco del Chubut tras las gestiones realizadas por el estudiante y su familia.

El programa se dicta íntegramente de manera virtual y en inglés, un idioma que para Luca no representa un obstáculo debido a su formación previa y sus viajes al exterior.



Para obtener el respaldo económico, el joven presentó sus títulos en las Olimpiadas de Física, demostrando una trayectoria sólida que la Fundación Banco del Chubut decidió apoyar para garantizar su participación en este espacio de formación avanzada.

Actualmente, Luca se encuentra finalizando su tecnicatura en Electromecánica en Esquel, donde destaca la influencia determinante de sus profesores en su vocación.



En particular, agradeció al docente Carlos Manns por haberlo motivado en el estudio de la física, disciplina que el joven define como "la madre de todas las ciencias" por su capacidad para explicar el universo conocido.

A pesar de este reconocimiento de Oxford, los objetivos de De Leonardis permanecen firmes en el país. Sus planes incluyen mudarse a Bariloche para cursar Ingeniería Mecánica y, una vez completados los dos primeros años, rendir el ingreso al Instituto Balseiro para especializarse en la Licenciatura en Física.



Su historia no solo es un orgullo para la Escuela 701, sino que reafirma el potencial científico de los jóvenes de la región.

