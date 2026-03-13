¿Qué está pasando en el hospital de Lago Puelo y por qué atiende con limitaciones?

El Hospital Rural de Lago Puelo informó que atraviesa dificultades operativas debido a inconvenientes técnicos en su sistema interno de suministro de agua, una situación que todavía se encuentra en proceso de identificación y reparación.

Según el comunicado oficial del centro de salud, esta falla impide restablecer con normalidad el funcionamiento de distintos servicios del hospital, por lo que la atención médica continuará funcionando de manera limitada hasta que el problema sea solucionado.

Desde la institución señalaron que los equipos técnicos trabajan para detectar el origen de la falla y normalizar el suministro lo antes posible.

Cómo funcionará la atención mientras dure el problema

Mientras continúan las tareas para restablecer el servicio de agua, el hospital implementó un esquema provisorio de funcionamiento:

Los turnos programados serán atendidos según las posibilidades operativas del servicio.

La guardia permanecerá habilitada únicamente para urgencias y emergencias .

Las consultas de demanda espontánea quedarán momentáneamente suspendidas.

Desde el hospital solicitaron a la comunidad comprensión y colaboración, ya que se trata de una situación técnica que afecta la operatividad del edificio y de varios servicios esenciales.

El objetivo, indicaron, es resolver el inconveniente lo antes posible para retomar la atención habitual y garantizar la normal prestación del sistema de salud.

O.P.