Muchos equipos de afuera ya se anotaron para la Copa Challenger de Futsal Femenino Infantil

En Lala Gym no se descansa. Es que es parte de la gimnasia mantenerse activas. Siempre hay cosas por hacer y objetivos por cumplir.

Se viene la tercera edición de la Copa Challenguer de Futsal Infantil Femenino y muchos equipos de afuera ya están anotados.

Los locales permanecen dormidos, pero los de afuera ya están armando toda la logística para un fin de semana largo espectacular.

Claro es Semana Santa y que mejor momento para estar en familia en un lugar como Esquel, donde se respira deporte y sobre todo el deporte infantil.

Precisamente desde el viernes 3 al domingo 5 de abril se jugará en nuestra ciudad la tercera edición de la Copa Challenguer de Futsal Infantil Femenino y, en esta oportunidad, será en cuatro categorías: una de ellas recreativa y tres competitivas.

“Para este año nosotros sumamos una categoría más teniendo en cuenta el crecimiento del fútbol femenino, que viene en alza y que cada vez arrancan a edades más tempranas, entonces la propuesta es arrancar desde la categoría promocional 2016-2017-2018”, lo destacó María Laura Hernández, ideóloga de Lala Gym, a este medio.

Después habrá tres categorías netamente competitivas, una 2014-2015; otra 2012-2013 y la categoría central del torneo que es la 2010-2011, una especie de Sub15.

Hasta el momento ya están confirmados los equipos de JM de Comodoro Rivadavia, quien llegará a Esquel con cuatro categorías. Juventud del Trelew (dos categorías), Paso de Indios (tres categorías) y las Leonas de Río Pico, también con varias categorías.

Claro que hay un firme interés por parte de Las Vikingas de Epuyén, Frontera del Lago Puelo, Las Queens de El Bolsón y hay otros equipos con sumo interés en participar como ser Abrazo de Gol de Comodoro Rivadavia, una escuelita de fútbol infantil del Kilómetro 9, también de Comodoro Rivadavia; como así también de Caleta Olivia y de General Roca (Rio Negro), quienes consultaron con mucho interés sobre el funcionamiento de este torneo.

Dicho torneo se jugará en dos sedes, más precisamente en el SUM de la Escuela 112 y en el Gimnasio Municipal de Esquel y el costo de inscripción por equipos será de 100 mil pesos (50 mil pesos para la categoría promocional), donde solo se incluye el pago de arbitrajes en fase de grupos.

Se informó que la fecha límite de inscripción será lunes 23 de marzo y el sorteo, de manera virtual, se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo.