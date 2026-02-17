12°
Esquel, Argentina
Martes 17 de Febrero de 2026
17 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

El "poder de la mente": la transformación de George en el Team Pérez

"Era muy indefenso, pero el Taekwondo me dio una fortaleza interna": el valiente relato de George. A seis años de su ingreso al Team Pérez, el joven cinturón azul explica cómo el deporte cambió su vida y su físico.
En el mundo de las artes marciales, el cinturón azul simboliza el crecimiento y la madurez del practicante. Para George, alumno de la escuela familiar Team Pérez, ese color representa mucho más: es el testimonio físico de una batalla ganada contra la inseguridad y el bullying.

 

Un cambio de rumbo en plena pandemia

 

George ingresó al team en el año 2020, un período marcado por la incertidumbre global que coincidía con un momento personal difícil. "Durante mucho tiempo de mi infancia sufrí mucho bullying", recordó. El joven describió su pasado como el de alguien "indefenso" ante las agresiones, pero señaló que el taekwondo fue el punto de inflexión donde escuchó, por primera vez, una voz interna que le pedía ir hacia adelante.

 

Cuerpo, mente y medallas: una evolución integral

 

A lo largo de sus seis años de práctica, el progreso de George no se limitó únicamente al aprendizaje de formas o a la técnica de combate; el joven experimentó una verdadera evolución en todos los aspectos de su vida. En primer lugar, destacó su fortaleza física, logrando ganar masa muscular y la potencia necesaria para la competencia.

 

Sin embargo, el cambio más profundo se dio en su resiliencia mental: George aprendió a utilizar el "poder de la mente" como una herramienta fundamental para afrontar los desafíos cotidianos y superar sus propios límites. Esta madurez se vio reflejada directamente en sus resultados deportivos: tras un exitoso debut donde obtuvo una medalla de plata, atravesó un proceso de aprendizaje constante que lo llevó a conseguir medallas de bronce y, finalmente, alcanzar lo más alto del podio con dos primeros puestos.

 

Gratitud y pertenencia

"Le tengo que dar las gracias a esta escuela que me abrió las puertas para fortalecer mi espíritu y ser el chico que soy ahora", concluyó con gratitud, poniendo en valor el rol del Team Pérez no solo en la formación de atletas, sino en la construcción de personas seguras de sí mismas.

 

 

