De un robo en Lago Puelo a volcar en la ruta: tres detenidos tras una accidentada huida

Lo que empezó como un "golpe" rápido en una estación de servicio de Lago Puelo terminó de la peor manera para tres delincuentes: con el auto volcado en la ruta, lesiones de diversa consideración y las esposas puestas tras un desesperado intento de escape cerca de la terminal de Esquel.

Todo comenzó en el kilómetro 11,5 de la Ruta Provincial 16. Allí, en la oficina de ventas de la YPF de Lago Puelo, un hombre aprovechó un descuido para manotear unos 50.000 pesos de la recaudación diaria. Las cámaras de seguridad no dejaron dudas: el sujeto entró, se llevó el efectivo del mostrador y escapó junto a dos cómplices en un vehículo.

Sin embargo, la huida les duró poco. Alrededor de las 12:30, mientras circulaban por la Ruta 71 en dirección a Epuyén, el conductor —identificado como Angelo Javier Vera— perdió el control a 13 kilómetros de Cholila y el auto terminó volcado a la vera del camino. Junto a él viajaban Andrés González y César Matías Santucho.

La policía y el personal médico asistieron a los accidentados sin saber, en un primer momento, que se trataba de los sospechosos del hurto. Mientras Santucho recibió el alta por lesiones leves en Cholila, Vera y González fueron derivados de urgencia al Hospital Zonal de Esquel.

La "suerte" se les terminó cuando la DPI Comarca cruzó los datos y confirmó que los accidentados eran los mismos que aparecían en los videos de la estación de servicio. El fiscal de turno, Dr. Cayun, ordenó de inmediato el arresto de los tres.

Pero la historia sumó un último capítulo de tensión: Vera y González, tras ser atendidos en el hospital de Esquel, intentaron aprovechar el movimiento para fugarse. La policía reaccionó rápido tras un alerta y logró recapturarlos en las inmediaciones de la terminal de transporte, antes de que pudieran abandonar la ciudad.

Tras las requisas ordenadas por la Justicia, se logró secuestrar el dinero en efectivo y otros elementos clave para la causa. Actualmente, los tres permanecen detenidos y en las próximas horas se enfrentarán a la audiencia de control de detención por el delito de hurto.