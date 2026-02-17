12°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 17 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 policiales Red43Lago Puelo
17 de Febrero de 2026
policiales |
Por Redacción Red43

De un robo en Lago Puelo a volcar en la ruta: tres detenidos tras una accidentada huida

Tras sustraer 50 mil pesos de una YPF, los sospechosos volcaron en la Ruta 71. Dos de ellos intentaron escapar a pie del hospital de Esquel, pero fueron capturados cerca de la terminal de ómnibus.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Lo que empezó como un "golpe" rápido en una estación de servicio de Lago Puelo terminó de la peor manera para tres delincuentes: con el auto volcado en la ruta, lesiones de diversa consideración y las esposas puestas tras un desesperado intento de escape cerca de la terminal de Esquel.

 

Todo comenzó en el kilómetro 11,5 de la Ruta Provincial 16. Allí, en la oficina de ventas de la YPF de Lago Puelo, un hombre aprovechó un descuido para manotear unos 50.000 pesos de la recaudación diaria. Las cámaras de seguridad no dejaron dudas: el sujeto entró, se llevó el efectivo del mostrador y escapó junto a dos cómplices en un vehículo.

 

Sin embargo, la huida les duró poco. Alrededor de las 12:30, mientras circulaban por la Ruta 71 en dirección a Epuyén, el conductor —identificado como Angelo Javier Vera— perdió el control a 13 kilómetros de Cholila y el auto terminó volcado a la vera del camino. Junto a él viajaban Andrés González y César Matías Santucho.

 

La policía y el personal médico asistieron a los accidentados sin saber, en un primer momento, que se trataba de los sospechosos del hurto. Mientras Santucho recibió el alta por lesiones leves en Cholila, Vera y González fueron derivados de urgencia al Hospital Zonal de Esquel.

 

La "suerte" se les terminó cuando la DPI Comarca cruzó los datos y confirmó que los accidentados eran los mismos que aparecían en los videos de la estación de servicio. El fiscal de turno, Dr. Cayun, ordenó de inmediato el arresto de los tres.

 

Pero la historia sumó un último capítulo de tensión: Vera y González, tras ser atendidos en el hospital de Esquel, intentaron aprovechar el movimiento para fugarse. La policía reaccionó rápido tras un alerta y logró recapturarlos en las inmediaciones de la terminal de transporte, antes de que pudieran abandonar la ciudad.

 

Tras las requisas ordenadas por la Justicia, se logró secuestrar el dinero en efectivo y otros elementos clave para la causa. Actualmente, los tres permanecen detenidos y en las próximas horas se enfrentarán a la audiencia de control de detención por el delito de hurto.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Búsqueda desesperada en Madryn: una joven de 23 años desapareció tras un bautismo de buceo
2
 Reprogramaron la Feria de Emprendedores: se realizará el lunes 23
3
 ¿Invierno sin La Hoya? Silencio, polémica y dudas sobre la temporada 2026
4
 "Anillo de Fuego": el eclipse solar que este martes se podrá ver en el sur de Argentina
5
 Año Nuevo Chino 2026: comienza el ciclo del Caballo de Fuego y su energía de acción
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Síndrome Urémico Hemolítico: fortalecen los controles
3
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
4
 Olivia Conesa participará en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá
5
 La Plaza del Cielo recibe nuevos juegos
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -