Esquel fue seleccionada en el programa "Promover verano" para modernizar el sector turístico

A través del programa de Promover Verano en Argentina, un total de 9 localidades chubutenses fueron beneficiadas con aportes para financiar proyectos de innovación y digitalización de la oferta turística.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, continúa fortaleciendo el desarrollo y la promoción de los destinos turísticos provinciales mediante un trabajo articulado con el Estado Nacional.

Estas acciones se enmarcan en una política sostenida que impulsa el gobernador Ignacio “Nacho” Torres centrada en el fortalecimiento del turismo como una herramienta clave para el desarrollo económico y social de la provincia, promoviendo el crecimiento equilibrado de los destinos y poniendo en valor la diversidad turística del territorio chubutense.

En ese marco, fueron seleccionadas como beneficiarias del programa Promover Verano en Argentina, las localidades de Cholila, Comodoro Rivadavia, Esquel y Puerto Madryn en la categoría Transformación Digital. Mientras que Epuyén, Gaiman, Gualjaina, Río Mayo y Trevelin, en Promoción Digital.

Mediante esta iniciativa, las localidades chubutenses accederán a herramientas que permitirán avanzar en procesos de transformación digital y promoción turística, fortaleciendo la visibilidad de sus atractivos y mejorando la experiencia de quienes los visitan.

Promover Verano

El Programa “Promover Verano”, es una iniciativa nacional destinada a financiar proyectos de promoción, innovación y digitalización de la oferta turística, con el objetivo de potenciar la competitividad de los destinos y mejorar su posicionamiento a nivel regional y nacional.

En esta edición se consideraron especialmente aquellos proyectos destinados a promocionar los productos: Turismo gastronómico, Turismo rural productivo, Turismo de bienestar y termalismo, Turismo religioso, Turismo en pueblos rurales y Turismo en Parques Nacionales.

La convocatoria fue dirigida a todo el territorio nacional, dividido en dos grandes categorías:

1. Transformación digital: adquisición de equipamiento destinado a la digitalización del sector turístico y sus atractivos. Apoyo económico: hasta $15.000.000.

2. Promoción digital del destino: campañas de difusión orientadas a posicionar los atractivos turísticos de los destinos nacionales en la temporada de verano. Apoyo económico: hasta $13.000.000.

