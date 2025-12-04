La mujer que esperó 18 años para que condenen a un pastor que la abusó: “Viví un infierno”

En 2021, una vecina de Río Gallegos hizo público su caso: había sido víctima de abuso sexual, a los 16 años, por parte de un pastor de la iglesia del Movimiento Cristiano y Misionero (MCyM).

Este martes, a 18 años de los hechos ocurridos en 2007, su caso tuvo sentencia. Miguel Ángel Triviño fue condenado a la pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo por considerarlo autor penalmente responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal con la modalidad de delito continuado”.

“Ayer fue la sentencia. Después de 11 años de lucha contra Miguel Triviño me llegó el fallo de la Justicia de Santa Cruz la cual lo condenó a ocho años de prisión efectiva como lo solicitó el fiscal”, dio a conocer Belén, a través de las redes sociales.

“Lloro porque puedo decir que sí existe la justicia. No les puedo explicar los sentimientos encontrados que tengo en esto momento, fue una lucha de muchísimos años con idas y vueltas. No me olvido y no me olvidaré nunca ese calvario qué viví y cuando Bolívar Santos me acusó de mentirosa y me decía que quería llamar la atención”, recordó.

La joven dedicó algunas palabras para los letrados que la acompañaron durante este proceso. “Quiero agradecer al doctor Raúl Guerrero quien llevó mi causa en primera instancia, muchas veces cuando me reunía con él me decía: ‘Lo tiene que pagar’. El Dr. Raúl peleó arduamente por mi causa, para que no dejara libre a Triviño. Gracias Dr. Guerrero, gracias”, destacó.

“Y agradecer a mi segunda abogada, la Dra. Chosco, quien llevó mi causa en la segunda instancia hasta lo último, quién peleó por mi causa durante el juicio y no permitió el planteo de la nulidad como quería Triviño… Dios me puso a los mejores abogados“, expresó agradecida.

Cerrando, Belén manifestó: “En estos momentos quiero procesar este fallo y no lo veo como festejo, pero sí quiero decirle a las víctimas, quien vivió este infierno, yo sí te creo y que cuando sea el momento, puedan denunciar para que esto no siga pasando. ¡Estamos rodeados de monstruos disfrazados de ovejas!“, finalizó.

