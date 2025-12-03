Cecilia Antón asumió como la nueva directora de Cultura Esquel

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel ha reforzado su equipo de gestión con la incorporación de Cecilia Antón como directora, un movimiento que busca optimizar la comunicación y la gestión cultural en la ciudad.

Sonia Baliente, quien asumió la Subsecretaría de Cultura en el mes de octubre, explicó que la decisión de convocar a Antón se basó en buscar a alguien con la experiencia y la visión que se intenta plasmar en esta gestión.

El desafío de "Ganarle al algoritmo" y la visión de equipo

Baliente, que conoce a Antón del mundo artístico, destacó su perfil: "ella es fotógrafa profesional" y han trabajado juntas en algunas actividades. La subsecretaria enfatizó la importancia de la visión de Antón en el área de comunicación y lo visual, señalando que el mayor desafío actual es "romper el algoritmo".

La Subsecretaría busca ganarle al algoritmo porque "se hace muchísima actividad cultural en la ciudad" —tanto de parte del Estado, de los privados, de los espacios independientes, los barrios y los hacedores— que a veces no se visibiliza.

Baliente también destacó la pluralidad en el gabinete del intendente Matías Taccetta. Ambas funcionarias provienen de un background ideológico distinto al del gabinete, pero han sido convocadas, junto con Walter Torres, a hacer "lo que sabemos hacer". Ambas tienen formación artística y en gestión cultural, tanto académica como por experiencia. El objetivo es trabajar en equipo y colectivamente, ampliando la colaboración con asociaciones, teatros y colectivos culturales.

El perfil de la nueva directora y los desafíos de agenda

Cecilia Antón expresó su entusiasmo: "estoy muy contenta de sumarme al equipo" y agradeció a Sonia y Matías por la confianza en su trabajo, mostrándose expectante de encargar el próximo año.

Antón, que es nacida en Esquel pero se formó en Buenos Aires. La directora insistió en que la comunicación es fundamental no solo hacia la comunidad, sino de forma interna con los hacedores para que no se superpongan agendas, debido a la gran actividad.

Agenda de verano y aniversario de Esquel

Sonia Baliente detalló la agenda de trabajo que se viene, indicando que la Subsecretaría continuará con talleres municipales y los de "pertenecer". Habrá dos meses de oferta de talleres en paralelo con actividades deportivas y culturales, como la colonia de vacaciones.

También se planifica trabajar la peatonal con música, la plaza y eventos al aire libre en La Zeta y otros espacios naturales. El foco principal estará en febrero, mes en que Esquel cumple 120 años de aniversario. La idea es armar una agenda para que haya actividades durante todo ese mes.

El desafío de las agendas es lograr una agenda en común. Aunque es casi imposible no superponer, se buscará fijar las fechas de los eventos más grandes y con trayectoria, como el Salón Municipal, Las Peñas o el Encuentro de Hilanderas, para luego movilizar las otras fechas.

Cecilia Antón, que está en funciones desde el 1 de diciembre, trabajará desde su oficina en el Museo Histórico, en Belgrano 330, con el área de gestión cultural, dividiendo tareas con Baliente.



T.B