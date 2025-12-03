17°
Por Redacción Red43

Esquel y Naviera Austral: Acuerdo binacional para promocionar el destino hasta Puerto Montt

La Municipalidad de Esquel intensifica acciones con la empresa chilena para visibilizar el circuito que une la ciudad con Puerto Montt, que combina La Trochita y el Parque Pumalín. El tramo se busca posicionar ante el público internacional.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Como parte de un acuerdo binacional de promoción y articulación turística, la Municipalidad de Esquel junto a la empresa de Chile, Naviera Austral, intensifican acciones de promoción conjunta, lo que permitirá difundir a Esquel como destino turístico desde Chaitén hasta Puerto Montt.

 

Este acuerdo que se inició previo a la participación de la Feria Internacional del Turismo (FIT) en 2025, incluye material de promoción como banners, folletería, códigos QR y un importante itinerario en común entre ambos países, que combina sus principales atractivos como: La Trochita, Parque Nacional "Los Alerces", la Reserva Natural Urbana Laguna "La Zeta", el Parque Pumalín, el rafting en Futaleufú, Puerto Montt, el Mercado Angelmó y más.

 

El objetivo es visibilizar el circuito turístico que une a Esquel con Puerto Montt, un recorrido que combina los atractivos previamente mencionados y los atractivos de la Ruta 40 y la Carretera Austral. Este tramo se puede visitar durante todo el año y representa una oportunidad para posicionar los destinos ante un público internacional.

 

Bajo el lema "Esquel te hace bien", la ciudad colocó una pieza grafica que promociona como un destino que combina relajación y aventura, caracterizado por su entorno natural y la variedad de actividades que se pueden realizar durante todo el año.

T.B

 

