Jueves 04 de Diciembre de 2025
04 de Diciembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Máxima de 16°C y cielo soleado: El pronóstico para hoy en Esquel

Hoy, jueves 4 de diciembre se espera una jornada agradable, con la temperatura más alta por a la tarde. Se pide precaución por la intensidad del viento del Oeste, con ráfagas que rondarán los 58 km/h.
Por Redacción Red43

El pronóstico del tiempo para Esquel mañana, jueves 4 de diciembre, prevé una jornada con temperaturas agradables que alcanzarán los 16°C y vientos constantes del Oeste. La madrugada comenzará con cielo cubierto, manteniendo los 12°C a las 02:00 hs y a las 05:00 hs, con vientos del Oeste que oscilarán entre 10 y 50 km/h.

 

Durante la mañana, el cielo seguirá cubierto hasta las 08:00 hs, con una temperatura que se mantendrá en 12°C. Hacia las 11:00 hs, el cielo estará parcialmente nuboso y la temperatura subirá a 14°C, con vientos del Oeste de hasta 53 km/h y un Índice UV en nivel Medio (5).

 

La tarde presentará la máxima del día, alcanzando los 16°C tanto a las 14:00 hs como a las 17:00 hs, con una sensación térmica de 16°C. A las 14:00 hs, se esperan nubes y claros, vientos del Oeste de hasta 57 km/h, y el Índice UV estará en nivel ¡Muy Alto! (10), con riesgo de FPS 25-50. A las 17:00 hs, el sol será protagonista con cielo soleado y vientos del Oeste de hasta 58 km/h.

 

El cierre del día mantendrá un descenso en la temperatura y el viento. A las 20:00 hs se esperan 12°C con nubes y claros y vientos del Oeste que alcanzarán los 54 km/h. Finalmente, a las 23:00 hs, la temperatura descenderá a 9°C (con sensación térmica de 8°C) y el cielo estará parcialmente nuboso, con vientos del Oeste de hasta 38 km/h.

T.B

 

