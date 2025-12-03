Máxima de 16°C en Esquel con vientos fuertes del noroeste

El pronóstico para Esquel este martes 3 de diciembre indica un día con cielo mayormente cubierto y vientos intensos, con una máxima de 16°C. La madrugada comenzará con cielo cubierto y 12°C a las 02:00 hs, con vientos del Oeste que oscilarán entre 9 y 42 km/h. La temperatura descenderá ligeramente a 11°C a las 05:00 hs, con vientos del Noroeste de 12 a 45 km/h.

Durante la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con 11°C a las 08:00 hs y vientos fuertes del Noroeste de hasta 49 km/h. A las 11:00 hs, el cielo estará parcialmente nuboso y la temperatura subirá a 14°C, con vientos del Noroeste alcanzando ráfagas de hasta 56 km/h y un Índice UV en nivel 6 (Alto).

La tarde será el período más ventoso y cálido, con 16°C a las 14:00 hs, cielo parcialmente nuboso y vientos del Noroeste de hasta 63 km/h, con un Índice UV en nivel 8 (Muy Alto). La máxima de 16°C se mantendrá a las 17:00 hs bajo cielo cubierto y ráfagas del Noroeste de hasta 63 km/h.

Al finalizar el día, a las 20:00 hs, la temperatura será de 14°C con cielo cubierto y vientos del Noroeste de hasta 56 km/h. La noche concluirá a las 23:00 hs con 12°C y cielo cubierto, con vientos del Noroeste de hasta 47 km/h.



