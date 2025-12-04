El club Don Bosco recibió un terreno para construir su predio deportivo en Valle Chico

La Municipalidad de Esquel realizó este martes por la tarde el acto de entrega del terreno destinado al Club Don Bosco para la construcción de sus predio deportivo. La actividad contó con la presencia del intendente Matías Taccetta, el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres, y el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel.

El terreno, ubicado en el barrio Valle Chico y con una superficie de 200 x 150 metros, fue entregado formalmente a las autoridades del club. En el acto participaron el presidente de Don Bosco, Edgardo Campos; el tesorero, Omar Silva; integrantes del equipo de Veteranos y sus familias.

Con una larga trayectoria en el fútbol de veteranos, el Club Don Bosco comenzará ahora con los trabajos iniciales para poner en condiciones el terreno y avanzar en el desarrollo de su propio espacio deportivo. Además, el municipio se comprometió a gestionar caños tubing para colaborar con el cerramiento del predio.

Durante su intervención, el intendente Taccetta destacó la importancia de acompañar el crecimiento del deporte en la ciudad. “En Esquel el deporte ha crecido muchísimo, pero no así la infraestructura. Por eso es fundamental que desde el municipio sigamos aportando a los clubes para fomentar su desarrollo”, afirmó.

Actualmente, Don Bosco utiliza el SUM de la Escuela 76 para sus actividades. Con la entrega de este nuevo terreno, la institución podrá comenzar a proyectar y construir un espacio propio de recreación y práctica deportiva para sus más de 80 socios.



T.B