El concurso Nacional Alumnitos ya es material educativo en escuelas

En una entrevista exclusiva con Red43, Fernando Riva, colaborador del programa Alumnitos, brindó detalles sobre este concurso de escritura de alcance nacional, que ya lleva cinco ediciones y busca incentivar la lectoescritura y el desarrollo cultural entre los jóvenes.

Riva agradeció la oportunidad de difusión y explicó que Alumnitos es un concurso de lectoescritura dirigido a chicos de entre 10 a 16 años de todas las escuelas del país: la pública, la privada y la rural.

Objetivo: Unir generaciones y encontrar soluciones a problemas actuales

El objetivo central del concurso es que los chicos interactúen entre sí y escriban sobre los mitos y las leyendas del lugar que habitan. A través de esta temática, se busca que los participantes "encuentren soluciones milenarias a los problemas actuales que ellos tienen".

Este enfoque fomenta el trabajo cultural y la comunicación entre los pares. Un aspecto distintivo es la relación intergeneracional que promueve, ya que el equipo de los chicos también puede incluir a un abuelo. Los abuelos pueden contar sobre mitos, leyendas y su pasión por el deporte, permitiendo a los chicos tomar un rol protagónico.

Riva señaló que los problemas que se plantean en los escritos son recurrentes, incluyendo cuestiones que van pasando en el colegio, entre los grupos de chicos, como el bullying. El colaborador de Alumnitos describió la experiencia como "muy nutricio y muy enriquecedor para ellos encontrarse en un lugar protagónico donde ellos realmente pueden encontrar las soluciones a lo que les va sucediendo".

Premios, visibilidad y jurado de famosos

El concurso Alumnitos se ha expandido a lo largo y ancho de todo el país, sumando cada vez más chicos. Los participantes concursan por premios como computadoras, kits musicales y kits deportivos, aunque se subraya que "lo más importante es la experiencia que ellos se llevan".

Los ganadores del primer puesto, así como ganadores del año anterior y menciones especiales, viajan a Buenos Aires para el evento de premiación. El viaje incluye un recorrido por lugares emblemáticos de la capital, como Temaniquén, la cancha de River, la cancha de Boca, la legislatura, el Colón y el jardín japonés, sitios que muchos de los chicos ni siquiera conocen.

El concurso recibe muchísimos escritos de todo el país. La selección es compleja debido a la creciente calidad de los trabajos. El jurado específico de este año estuvo compuesto por figuras como Osvaldo Bocacci, Flor Bertotti, Diego Topa y Gonzalo Heredia.

Sin embargo, quienes deciden finalmente a los ganadores son los mismos chicos que participan, junto con sus familias y también todo el pueblo o ciudad que los conoce. Esta votación final se realiza de forma online después de que el jurado ha elegido los mejores cuentos.

Impacto educativo y próximas ediciones

La trascendencia de Alumnitos es tal que de la primera edición se hicieron cortos animados que hoy se proyectan en canales de todo el país, incluyendo DirecTV y otros canales provinciales.

El concurso cuenta con el auspicio y el apoyo de los ministerios de las distintas provincias de la Argentina y de Buenos Aires, lo que demuestra la movilización a nivel educativo que está generando.

Muchas escuelas ya están usando los cuentos ganadores de cada edición como material didáctico para que los chicos aprendan. El material se encuentra disponible en un ebook en la página web www.alumnitos.com.

El gran desafío a futuro de Alumnitos es llegar a cada vez más regiones de la Argentina y sumar también a más chicos a nivel internacional, ya que este año hubo participación de Colombia y de otras partes del mundo.

En este momento, Alumnitos ya concluyó su quinta edición y realizó la entrega de premios. El equipo, que colabora sin fines de lucro, ya se está preparando para una próxima edición.

Para sumarse a la próxima edición, los interesados pueden ingresar a la página www.alumnitos.com o seguir las redes sociales del programa para enterarse de las fechas de inscripción. La convocatoria también se extiende a clubes y bibliotecas de todo el país.



T.B