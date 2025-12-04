Chubut reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia de género

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante este miércoles el acto central por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el auditorio de la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut.

Esta fecha, de enorme significancia en la agenda pública, invita a reflexionar sobre los desafíos pendientes, visibilizar las distintas formas de violencia que atraviesan las mujeres y diversidades en todo el territorio provincial, y renovar el compromiso colectivo en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias.

El evento contó con la participación de áreas de género y diversidad de distintas localidades, funcionarios de los tres Poderes del Estado, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, asociaciones e instituciones religiosas, que acompañaron esta jornada de memoria, sensibilización y fortalecimiento institucional.

Tras el acto protocolar, se llevó a cabo una jornada interinstitucional de prevención y erradicación de la violencia por motivos de género, en la que participaron la Defensoría Pública, la Comisaría de la Mujer, la Secretaría de Salud, el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito y el equipo técnico de la Subsecretaría de Políticas Sociales y Géneros, entre otros organismos.

Estas acciones reafirman el compromiso de la gestión del gobernador del Chubut Ignacio "Nacho" Torres en avanzar hacia políticas públicas integrales, federales y sostenidas en el tiempo que promuevan la igualdad, el acceso a derechos y la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y diversidades.

