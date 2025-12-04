Reunión entre la CGT y gobernadores de Provincias Unidas para analizar la reforma laboral

Mientras en el Congreso se realizaba la jura de los nuevos diputados nacionales, a pocas cuadras la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) mantenía una reunión reservada con tres gobernadores de Provincias Unidas. El objetivo fue analizar en conjunto la agenda que el Gobierno enviará al Parlamento, con foco en la reforma laboral y en el estado de las negociaciones con la Casa Rosada.

El encuentro, organizado sin anuncios previos, se realizó en la Casa de Chubut. Participaron el gobernador anfitrión, Ignacio Torres, y los mandatarios Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Por la CGT estuvieron presentes los triunviros Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, junto a dirigentes como Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, José Luis Lingeri, Pablo Gabriel Pagez y Pablo Flores.

La conversación se centró en la reforma laboral y en la posibilidad de coordinar una agenda común. Además, los participantes evaluaron el contexto económico y las conversaciones pendientes con el Gobierno nacional.

El Gobierno aún no divulgó el contenido completo de la reforma laboral y solo se conocen algunos lineamientos surgidos del Consejo de Mayo. Gerardo Martínez, representante de la CGT en ese ámbito, anticipó que la central mantiene discrepancias con buena parte de los puntos mencionados.

En los últimos días, la CGT pasó de una postura de rechazo inicial a mostrarse dispuesta a discutir los alcances de la reforma. Dirigentes de la central advierten que, tras las elecciones, el Gobierno cuenta con mayor margen legislativo para avanzar con su propuesta, mientras que los pedidos de abrir una mesa de diálogo no han sido atendidos.

R.G.