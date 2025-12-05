Sánchez Albornoz sobre el presupuesto: "Es injusto"

La concejal Silvana Sánchez Albornoz hizo uso de su hora de preferencia en la última sesión del Concejo Deliberante de Esquel.

En primera instancia, saludó a la prensa presente: "Qué bueno que hoy estén acá porque son el nexo para que lleguemos a cada casa, a cada trabajo, con los debates y con las diferentes opiniones que hay en este Concejo Deliberante. Esto lo digo así porque este mismo lugar fue el escenario hace una semana de censura a los medios de comunicación por parte del intendente". Y agregó: "En este Concejo Deliberante las puertas van a estar siempre abiertas para los medios de comunicación".

En referencia a la presentación del presupuesto 2026, Sánchez Albornoz enumeró las preguntas que pretendía hacer en la reunión: "¿Por qué hay 139 partidas en el presupuesto 2025 con ejecución presupuestaria 0? ¿A dónde fue esa plata que no se gastó en esas partidas, en esas áreas y con esos propósitos? ¿Cuántas partidas se compensaron a lo largo del 2025, por qué y cuáles fueron los montos? ¿De dónde sale el superávit? ¿Por qué la partida de acceso a los servicios públicos básicos, como agua, cloacas y gas, tiene 9 millones de pesos solamente para todo el año 2026? ¿Y por qué, por ejemplo, la de equipamiento de la Secretaría General de la Intendencia tiene 80 millones de pesos anuales?".

Además, la concejal expresó: "Este proyecto que estamos debatiendo está lleno de injusticias. El presupuesto es injusto, no sólo por la mala distribución de las partidas, sino también -yo digo y pienso- que es injusto porque está conformado por el 70% de los impuestos, tasas y multas que vienen del bolsillo del vecino. La gente está sosteniendo este presupuesto que es injusto y acá también hay que decirlo: que el presupuesto esté sostenido en un 70% por la gente es consecuencia directa de las políticas económicas de Milei, porque el presidente viene ahogando a las provincias y a los municipios".

Finalmente, Sánchez Albornoz se refirió a la semana de la discapacidad: "Quiero decirlo en un contexto de emergencia en la discapacidad, quiero decirlo fuerte y claro: la discapacidad no es una enfermedad como alguno anda diciendo por ahí".

R.G.