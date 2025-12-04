Chubut acordó diferenciar las vacaciones de invierno de Buenos Aires para impulsar el turismo

El Gobierno Provincial de Chubut logró un acuerdo clave en el Consejo de Educación para retomar la diferenciación en las fechas del receso escolar invernal respecto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires, una medida largamente solicitada para favorecer la actividad turística en la provincia.

Una medida adoptada hace algunos años afectó la llegada de turistas de CABA y provincia de Buenos Aires en el período de vacaciones de invierno, porque se unificaron fechas para el receso escolar. La actual gestión de Chubut ha venido gestionando contemplar volver al sistema anterior que distanciaba una semana el inicio de vacaciones entre Buenos Aires y Chubut.

En los últimos días aparecieron algunas críticas a que nuevamente habrá coincidencia entre las vacaciones de invierno durante julio en la ciudad capital y la provincia más poblada del país respecto a Chubut, por lo que implica en reducción del turismo. Sin embargo, el ministro de Turismo de Chubut, Diego Lapenna, abordó la polémica.

El ministro Lapenna, en declaraciones al programa Sin Hilo de Canal 12, cuestionó: “Algunos tiene memoria sólo a corto plazo, se olvidaron que nos encontramos asumiendo con que las vacaciones de invierno en Chubut iban de la mano con Buenos Aires". El funcionario explicó que la unificación de las fechas durante la gestión anterior se hizo "para que puedan tener elecciones en una fecha que necesitaba el gobierno anterior”. Además, Lapenna subrayó que “muchos se olvidan que acá no hubo clases durante cuatro años”.

Respecto al tema de las vacaciones diferenciadas en cuanto a las fechas, Lapenna señaló que el ministro de Educación de Chubut, José Luis Punta, “lo logró destrabar”. La definición final, sin embargo, se termina de concretar a nivel federal: "así como todos tenemos el consejo federal de cada una de nuestras carteras, lo termina de definir ahora en diciembre y es ahí en donde definen cómo va a quedar”.

Lo que ya está definido, entonces, es volver al sistema que se modificó en la anterior gestión, es decir con diferencia de una semana, antes o después, respecto a CABA y provincia de Buenos Aires. La medida busca explícitamente favorecer el turismo interno y la llegada de visitantes de esas grandes urbes durante el receso invernal.