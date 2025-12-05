Máxima de 15°C y cielo mayormente cubierto para este viernes en Esquel

El pronóstico del tiempo para Esquel, de este viernes 5 de diciembre, indica una jornada de cielo mayormente nublado con temperaturas frescas y vientos variables. La madrugada comenzará con 7°C (sensación térmica de 5°C), con cielo parcialmente nuboso y vientos del Noroeste entre 9 y 34 km/h. A las 05:00 hs, la temperatura se mantendrá en 7°C con cielo cubierto.

Durante la mañana, la nubosidad persistirá. A las 08:00 hs, se esperan 8°C con cielo cubierto y vientos del Noroeste de hasta 34 km/h. Hacia las 11:00 hs, la temperatura ascenderá a 11°C y los vientos rotarán al Oeste, con ráfagas de hasta 40 km/h y un Índice UV en nivel Medio (3).

La tarde presentará la máxima del día, alcanzando los 15°C. A las 14:00 hs, se esperan 13°C con cielo cubierto, vientos del Oeste de hasta 42 km/h y el Índice UV en nivel Medio (5). El pico de 15°C llegará a las 17:00 hs con cielo parcialmente nuboso y vientos del Oeste de hasta 49 km/h.

El cierre del día mantendrá temperaturas templadas, pero con nubosidad. A las 20:00 hs se esperan 14°C con cielo cubierto y vientos del Oeste de hasta 45 km/h. Finalmente, a las 23:00 hs, la temperatura descenderá a 11°C y el cielo permanecerá cubierto, con vientos del Noroeste de hasta 30 km/h.



T.B