Crea del Blanco propuso regular la jura y anunció un proyecto de empleo juvenil

El concejal de Juntos por el Cambio, Rafael Crea del Blanco, hizo uso de su hora de preferencia en la última sesión del Concejo Deliberante de Esquel.

"En primer lugar, felicitar a todo el cuerpo y en particular a usted, señor presidente, por haber cumplido con la ordenanza de transmisión en vivo de nuestras sesiones. Así como han manifestado los concejales, va a ser muy importante para que queden registrados cada uno de nuestros actos y nuestras manifestaciones aquí en el recinto, también para que todos los esquelenses puedan apreciar en vivo cómo es el trabajo legislativo en una sesión", comenzó.

El concejal se explayó sobre dos temas en particular. En primer lugar: "En la semana, en la jura de los diputados nacionales, vi algunos episodios quizás bochornosos de algunos diputados que juraban con otra bandera que no es la bandera argentina, como es la bandera de Palestina; otros hacían referencia a personas condenadas por corrupción, como la ex presidenta o Guillermo Moreno; o incluso peor, había algunos diputados que juraban con expresiones de odio y de violencia. Me parece que debemos evitar que esto suceda en nuestra ciudad, por eso he presentado en el día de ayer un proyecto de decreto para modificar nuestro reglamento interno y establecer fórmulas taxativas y uniformes en el acto de jura de los concejales, de modo tal de evitar este tipo de situaciones".

En segundo término, comentó que presentará un proyecto de ordenanza que: "Tiene que ver con la creación de un programa municipal de empleo juvenil. Tenemos que generar las herramientas necesarias para que los jóvenes de nuestra ciudad que están desocupados, o que nunca han tenido acceso a un empleo formal —entre 18 y 29 años—, puedan acceder, a través de beneficios impositivos al sector privado, a los empleadores, a los comerciantes y a las pymes. Beneficios que deben ser atractivos, con bonificaciones en la tasa de inspección y seguridad e higiene, en los ingresos brutos y en las contribuciones que pagan muchos comerciantes por el uso del espacio público".

"Esperemos que tengan pronto tratamiento. Seguramente hay cosas para revisar, para modificar", concluyó el concejal.

R.G.