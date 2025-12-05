24°
25° 11°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 05 de Diciembre de 2025
RED43 comarca-andina El BolsónCiudades Planificadas
05 de Diciembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Presentaron el plan que ordenará el crecimiento de El Bolsón

El nuevo Instrumento Básico de Planificación ordena datos, diagnósticos y lineamientos para el desarrollo urbano, y obtuvo un reconocimiento nacional por su calidad técnica.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de El Bolsón oficializó la presentación del Instrumento Básico de Planificación (IBP), un documento técnico que ordena información territorial, define lineamientos para el desarrollo local y busca dar respuesta a un crecimiento urbano que, durante décadas, avanzó más rápido que la capacidad de gestión.

 

La herramienta recibió un reconocimiento nacional en el Programa Ciudades Planificadas, impulsado por la Red de Innovación Local (RIL), por la solidez técnica del proceso y la madurez institucional alcanzada.

 

El intendente Bruno Pogliano encabezó la presentación y afirmó que el objetivo del IBP es “hacernos cargo del presente para construir el futuro de El Bolsón con planificación, datos y visión estratégica”. El documento no apunta a evaluar gestiones anteriores, sino a establecer un marco técnico que permita anticipar necesidades y ordenar decisiones públicas.

 

 

Una herramienta para enfrentar tensiones acumuladas

 

El IBP surge en un contexto marcado por el crecimiento acelerado de la ciudad, que generó presión sobre servicios públicos, infraestructura, uso del suelo y ambiente. El informe consolida diagnósticos actualizados, sistematiza información dispersa y propone criterios para orientar el desarrollo hacia el Centenario de El Bolsón.

 

El trabajo fue elaborado por el Equipo Técnico Local del Municipio, con acompañamiento metodológico de RIL. La red remarcó que el proceso de El Bolsón se ubicó entre los más avanzados de la cohorte por su carácter interdisciplinario, las mejoras en la gobernanza interna y el fortalecimiento de la capacidad de planificación.

 

El documento completo está disponible para consulta pública.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Bomberos y policía trabajan en principio de incendio en terreno baldío de Esquel
2
 Operativo “Escudo Ecológico”: Secuestraron herramientas, plantas de marihuana y hasta una lancha
3
 Declararon culpable al médico acusado de abuso sexual: Pedirán 10 años de prisión
4
 Tragedia por un borracho que iba a 100 kilómetros por hora: mató a una nena de 13 y dejó grave a su hermano de 10
5
 Chubut acordó diferenciar las vacaciones de invierno de Buenos Aires para impulsar el turismo
1
 La silla no es un límite
2
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
3
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -