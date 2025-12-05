Presentaron el plan que ordenará el crecimiento de El Bolsón

La Municipalidad de El Bolsón oficializó la presentación del Instrumento Básico de Planificación (IBP), un documento técnico que ordena información territorial, define lineamientos para el desarrollo local y busca dar respuesta a un crecimiento urbano que, durante décadas, avanzó más rápido que la capacidad de gestión.

La herramienta recibió un reconocimiento nacional en el Programa Ciudades Planificadas, impulsado por la Red de Innovación Local (RIL), por la solidez técnica del proceso y la madurez institucional alcanzada.

El intendente Bruno Pogliano encabezó la presentación y afirmó que el objetivo del IBP es “hacernos cargo del presente para construir el futuro de El Bolsón con planificación, datos y visión estratégica”. El documento no apunta a evaluar gestiones anteriores, sino a establecer un marco técnico que permita anticipar necesidades y ordenar decisiones públicas.

Una herramienta para enfrentar tensiones acumuladas

El IBP surge en un contexto marcado por el crecimiento acelerado de la ciudad, que generó presión sobre servicios públicos, infraestructura, uso del suelo y ambiente. El informe consolida diagnósticos actualizados, sistematiza información dispersa y propone criterios para orientar el desarrollo hacia el Centenario de El Bolsón.

El trabajo fue elaborado por el Equipo Técnico Local del Municipio, con acompañamiento metodológico de RIL. La red remarcó que el proceso de El Bolsón se ubicó entre los más avanzados de la cohorte por su carácter interdisciplinario, las mejoras en la gobernanza interna y el fortalecimiento de la capacidad de planificación.

El documento completo está disponible para consulta pública.

O.P.