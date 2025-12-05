24°
Viernes 05 de Diciembre de 2025
05 de Diciembre de 2025
Se reunieron los intendentes de la Comarca: ¿Cuáles fueron los principales temas en agenda?

Los intendentes de la Comarca Andina chubutense mantuvieron un encuentro para definir una agenda común de trabajo. La reunión abordó varios puntos de cara a la próxima temporada.
En el despacho municipal de Lago Puelo se desarrolló una reunión entre los intendentes de la Comarca Andina del Chubut, con el objetivo de avanzar en una agenda común de cara a la temporada 2025/2026.

 

Del encuentro participaron el jefe comunal de Lago Puelo, Iván Fernández, el de la localidad de El Hoyo, César Salamín; el de Epuyén, José Contreras; y el de Cholila, Silvio Boudargham.

 

La mesa de trabajo permitió abordar diversos temas importantes para la Comarca Andina, con especial énfasis en la promoción turística conjunta. Los mandatarios coincidieron en que el producto integral “Comarca Andina del Paralelo 42°” ofrece una propuesta más sólida y competitiva frente a la difusión individual de cada localidad, potenciando la llegada de visitantes y ampliando las posibilidades económicas para toda la zona.

 

 

Durante el encuentro también se reafirmó el concepto de “municipios hermanos”, remarcando la importancia de la cooperación no sólo en materia turística, sino también en situaciones de emergencia, donde la colaboración intermunicipal suele ser determinante.

 

Otro punto importante de la reunión fue la definición del cronograma de fiestas para el verano 2026, avanzando en la organización y ordenamiento de fechas para evitar superposiciones y optimizar la afluencia de público.

 

En los próximos días, se espera que el intendente Iván Fernández brinde detalles de las actividades previstas para la temporada alta que se aproxima, en el marco de una estrategia regional que busca consolidar a la Comarca Andina como un destino integrado y atractivo.

 

 

 

O.P.

 

