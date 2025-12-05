Declararon culpable al médico acusado de abuso sexual: Pedirán 10 años de prisión

Este jueves el jurado popular declaró culpable al médico acusado de abusar sexualmente de una paciente durante una consulta en su consultorio privado. La Fiscalía adelantó que solicitará 10 años de prisión en la audiencia de cesura que se realiza este viernes.

Un hecho denunciado desde 2018

El episodio por el cual el profesional fue juzgado ocurrió el 13 de julio de 2018, cuando la víctima asistió a una consulta para tratar un desgarro en el gemelo. Según la acusación, el médico (identificado como Fabián Esteban Díaz) le indicó regresar al día siguiente para un supuesto tratamiento de drenaje linfático. En ese contexto, y de acuerdo con la prueba presentada, habría desviado por completo el propósito terapéutico, ejecutando tocamientos sin justificación médica y utilizando fuerza física para inmovilizar a la mujer, dejándola en completa indefensión.

La víctima relató que, mientras intentaba liberarse, el profesional la habría amenazado con una frase que se volvió eje del debate: “Te quedás quietita y calladita la boca, que acá nos conocemos todos, no se te ocurra hacer quilombo.”

Un juicio con pruebas contundentes

Durante el juicio, el Fiscal General Carlos Díaz Mayer, la funcionaria Eugenia Castro, el equipo del SAVD y el psicólogo del ETM Fernando Rojo sostuvieron la acusación con pericias psicológicas que describieron síntomas compatibles con un episodio traumático persistente. Estas pruebas fueron determinantes para contrarrestar la hipótesis de la defensa, que sostuvo durante todo el proceso que “el abuso no existió”.

El Ministerio Público Fiscal encuadró el hecho dentro de un contexto de violencia de género, remarcando la combinación de fuerza física, desigualdad de poder y autoridad profesional en un espacio privado donde la paciente había acudido en busca de atención médica.

El veredicto y lo que sigue

Tras deliberar, el jurado popular (integrado por vecinos y vecinas de Lago Puelo y la Comarca) determinó que el médico es responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal.

Conocido el veredicto, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, que fue otorgada por la jueza interviniente hasta la audiencia de cesura de este viernes, donde se debatirá la pena. La Fiscalía anticipó que pedirá 10 años de prisión.

