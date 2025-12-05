Cuenta regresiva para la 38° Fiesta Nacional de la Fruta Fina: Artistas confirmados, Telebingo millonario y actividades

Los días 9, 10 y 11 de enero, El Hoyo dará inicio a la temporada de celebraciones populares de la Comarca Andina con una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, que este año llega con espectáculos musicales de nivel nacional, importantes premios en efectivo, competencias tradicionales y propuestas deportivas.

La grilla artística ya tiene tres nombres confirmados: Yoel Hernández, Tu Mambo y Eugenia Quevedo, aunque desde el Municipio adelantaron que el programa completo se dará a conocer en los próximos días.

La presentación oficial se realizó en la Secretaría de Turismo local con autoridades municipales, provinciales y del Instituto de Asistencia Social – Lotería del Chubut.

“Estamos muy felices de anunciar una nueva fiesta”

El intendente de El Hoyo, César Salamín, manifestó:

“Estamos muy felices de anunciar la realización de una nueva fiesta el 9, 10 y 11 de enero. La recepción viene siendo muy buena, así que invitamos a todos a participar”, señaló.

Desde Lotería del Chubut, su presidente Ramiro Ibarra confirmó la presencia del Telebingo Chubutense, pieza central del domingo 11, y subrayó el impacto turístico y económico que tendrá la fiesta:

“Llegarán visitantes de toda la cordillera y de provincias vecinas. Esto impulsa la venta, el trabajo y los alquileres, en línea con el pedido del gobernador Ignacio Torres de generar actividad y oportunidades”.

Telebingo con millones en premios

El Telebingo se sorteará el domingo 11 a las 20 horas en el Predio Polideportivo Municipal, con una premiación mixta que incluye: más de $8 millones entre líneas y rondas, un auto 0 km en la cuarta ronda, otro vehículo 0 km por la bolilla 39.

Los cartones estarán a la venta desde el 12 de diciembre en agencias oficiales:

Cartón tradicional : $15.000 — acceso para 1 persona.

Cartón Promo 3x2: $30.000 — acceso para 3 personas.

Además, quienes solo quieran ingresar al show sin participar del Telebingo podrán hacerlo por $20.000, mientras que los niños entrarán gratis.

El sábado 10 habrá sorteos especiales para residentes: electrodomésticos, bicicletas y dinero en efectivo. Para participar deberán presentar documento más cartón.

Artistas confirmados

Yoel Hernández – viernes 9.

Tu Mambo – sábado 10.

Eugenia Quevedo – domingo 11, acompañada por La Banda de Carlitos.

Este último show será transmitido en vivo.

Deporte, tradición y competencia

Entre las actividades deportivas se encuentran: mountain bike, carrera de la Fruta Fina – 10K (organizada por la Escuela Municipal de Atletismo), Carreras cuadreras en el Club Hípico y Torneo de Newcom.

Además, habrá concursos de hacheros, motosierristas, pastelería y cosecheros.

Productores locales: puestos gratuitos

César Salamín también confirmó que los productores de fruta fina de la localidad podrán montar puestos de venta totalmente gratuitos

La Fiesta Nacional de la Fruta Fina será nuevamente uno de los eventos más convocantes del verano cordillerano, combinando espectáculos, competencia, tradición y producción local. Con premios millonarios, artistas nacionales y un público que crece año tras año, El Hoyo se prepara para recibir a miles de visitantes del 9 al 11 de enero.

O.P.